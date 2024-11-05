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Posted 5 ноября, 09:29

Published 5 ноября, 09:29

Modified 5 ноября, 09:31

Updated 5 ноября, 09:31

Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет тюрьмы за убийство в баре

Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет тюрьмы за убийство в баре

5 ноября 2024, 09:29
Фото: СУ СК по Свердловской области.
Ранее судимый 43-летний житель Нижнего Тагила обвиняется в убийстве мужчины в баре на улице Зари.

Известно, что у обвиняемого имеются судимости за кражи, изнасилование и убийство. Последний раз он отбывал срок за кражу и освободился за 5 дней до вновь совершенного убийства, рассказал глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

Фото: СУ СК по Свердловской области

Сотрудники Следкома собирают доказательственную базу и устанавливают подробности происшествия. Также проведены осмотр места ЧП, допросы обвиняемого и очевидцев. Кроме того, в настоящее время проводятся экспертизы.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, убийство произошло 9 октября 2024 года. Между потерпевшим и нападавшим произошел конфликт, во время которого последний зарезал ножом оппонента. После этого он покинул бар.

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