Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет тюрьмы за убийство в баре

Posted 5 ноября, 09:29
Published 5 ноября, 09:29
Modified 5 ноября, 09:31
Updated 5 ноября, 09:31
Известно, что у обвиняемого имеются судимости за кражи, изнасилование и убийство. Последний раз он отбывал срок за кражу и освободился за 5 дней до вновь совершенного убийства, рассказал глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.
Сотрудники Следкома собирают доказательственную базу и устанавливают подробности происшествия. Также проведены осмотр места ЧП, допросы обвиняемого и очевидцев. Кроме того, в настоящее время проводятся экспертизы.
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, убийство произошло 9 октября 2024 года. Между потерпевшим и нападавшим произошел конфликт, во время которого последний зарезал ножом оппонента. После этого он покинул бар.