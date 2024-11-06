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Posted 6 ноября, 09:10

Published 6 ноября, 09:10

Modified 6 ноября, 09:10

Updated 6 ноября, 09:10

Бастрыкин заинтересовался гибелью мальчика в яме с водой в Свердловской области

Бастрыкин заинтересовался гибелью мальчика в яме с водой в Свердловской области

6 ноября 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как расследуется дело по факту гибели мальчика в яме с водой. Инцидент случился в Талице.

Следственные органы расследуют дело по статье за нарушение правил безопасности во время проведения строительных работ. Установлено, что мальчик находился на улице и в какой-то момент упал в неогороженную яму с водой. Как известно, ее выкопали для прокладки газопровода, сообщили в СК по Свердловской области.

Так, Константину Мирошниченко предстоит доложить главе ведомства о том, как идет расследование и какие обстоятельства установлены.

Ранее Бастрыкин требовал доложить о ситуации в Волчанске. Речь идет о конфликте ученика с преподавателем, когда педагог ударила ребенка.

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