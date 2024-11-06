Бастрыкин заинтересовался гибелью мальчика в яме с водой в Свердловской области

Posted 6 ноября, 09:10
Published 6 ноября, 09:10
Modified 6 ноября, 09:10
Updated 6 ноября, 09:10
Следственные органы расследуют дело по статье за нарушение правил безопасности во время проведения строительных работ. Установлено, что мальчик находился на улице и в какой-то момент упал в неогороженную яму с водой. Как известно, ее выкопали для прокладки газопровода, сообщили в СК по Свердловской области.
Так, Константину Мирошниченко предстоит доложить главе ведомства о том, как идет расследование и какие обстоятельства установлены.
Ранее Бастрыкин требовал доложить о ситуации в Волчанске. Речь идет о конфликте ученика с преподавателем, когда педагог ударила ребенка.