Денис Буцаев: В реестр утилизаторов включили 60 компаний

Согласно комментарию директора по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игоря Забралова, качество подготовленной заявителями документации достаточно серьезно улучшилось на фоне инициированных РЭО и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования семинаров и вебинаров, а также составления конкретных рекомендаций по алгоритму заполнения заявления и содержанию сопутствующих документов. Но пока еще существуют организации, которые ведут переработку, но не подают заявки на добавление в реестр утилизаторов.