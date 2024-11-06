Денис Буцаев: В реестр утилизаторов включили 60 компаний

Posted 6 ноября, 15:02
Published 6 ноября, 15:02
Modified 6 ноября, 15:02
Updated 6 ноября, 15:02
Как сообщает 56orb.ru, включенные в реестр компании получают право предоставлять услуги по утилизации упаковки и ТКО от использованных товаров согласно действию расширенной ответственности производителей (РОП). Проверками занимались в том числе представители публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО).
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, начиная с этого года согласно реформе РОП и формированию экономики замкнутого цикла началась деятельность по добавлению компаний, ведущих утилизацию ТКО от использованных товаров, в реестр утилизаторов. К настоящему моменту уже 60 предприятий смогли пройти документарную проверку и получить положительную выездную оценку благодаря соответствию заявленным данным. Теперь их включили в реестр утилизаторов. Общая мощность работы этих организаций достигает 4,8 миллиона тонн в год.
Попавшие в реестр компании занимаются переработкой ТКО от различных видов
товаров — аккумуляторов, батареек, алюминия, бумаги, картона, комбинированной упаковки, дерева, полимеров, шин и резинотехнических изделий, нефтепродуктов, стекла, текстиля, электротехники, электроники.
Механизм добавления в реестр утилизаторов начинается с проверки заявления и документации компании, а завершается выездной оценкой при условии успешно пройденной документарной проверки.
Согласно комментарию директора по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игоря Забралова, качество подготовленной заявителями документации достаточно серьезно улучшилось на фоне инициированных РЭО и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования семинаров и вебинаров, а также составления конкретных рекомендаций по алгоритму заполнения заявления и содержанию сопутствующих документов. Но пока еще существуют организации, которые ведут переработку, но не подают заявки на добавление в реестр утилизаторов.
Действующее законодательство позволяет переработчикам предоставлять услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и выдавать соответствующие акты только после добавления в реестр.