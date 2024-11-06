Две иномарки столкнулись в Верхней Пышме

Posted 6 ноября, 10:53
Published 6 ноября, 10:53
Modified 6 ноября, 10:55
Updated 6 ноября, 10:55
Сообщается, что в результате столкновения пострадал один человек. К месту ЧП приехали сотрудники экстренных служб, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны. Сотрудники автоинспекции проводят проверку.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге случилось массовое ДТП, в которое попали пять легковых машин. Никто из пассажиров, водителей и пешеходов не пострадал.