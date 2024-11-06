tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 10:53

Published 6 ноября, 10:53

Modified 6 ноября, 10:55

Updated 6 ноября, 10:55

Две иномарки столкнулись в Верхней Пышме

Две иномарки столкнулись в Верхней Пышме

6 ноября 2024, 10:53
Фото: МЧС по Свердловской области.
В Верхней Пышме произошло столкновение автомобилей Chevrolet Lanos и Kia Sportage на улице Машиностроителей. Авария случилась утром 5 ноября 2024 года.

Сообщается, что в результате столкновения пострадал один человек. К месту ЧП приехали сотрудники экстренных служб, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны. Сотрудники автоинспекции проводят проверку.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге случилось массовое ДТП, в которое попали пять легковых машин. Никто из пассажиров, водителей и пешеходов не пострадал.

Вылетели с трассы: два грузовика и автомобиль попали в ДТП на Пермском тракте
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре машины попали в ДТП на Кольцовском тракте под ЕкатеринбургомБетономешалка столкнулась с автомобилями на перекрестке в ЕкатеринбургеДве машины столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Столкновение#ЧП#18+#Екатеринбург#Автомобили#Авария#МЧС#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика