Экс-замминистра МЧС РФ Гурович может выйти на волю досрочно по решению суда в Тагиле

В ходе следствия было установлено, что под кураторством Гуровича было построено лечебное учреждение, которое не соответствовало суровому климату Мурманска. Здание в скором времени пришлось демонтировать, а бюджету Мурманской области был нанесен ущерб на сумму около 320 млн рублей. В ходе следствия и суда Андрей Гурович отказался признать свою вину.