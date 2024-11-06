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Posted 6 ноября, 16:33

Published 6 ноября, 16:33

Modified 6 ноября, 16:35

Updated 6 ноября, 16:35

Суд в Тагиле освободил условно-досрочно экс-замминистра МЧС РФ Гуровича

Экс-замминистра МЧС РФ Гурович может выйти на волю досрочно по решению суда в Тагиле

6 ноября 2024, 16:33
Фото: Изображение Midjourney.

Суд в Тагиле освободил условно-досрочно экс-замминистра МЧС РФ Гуровича

Бывший заместитель министра МЧС России Андрей Гурович, который был осужден на пять лет за превышение полномочий, может выйти на свободу раньше срока. Об этом ходатайствовал его адвокат, решение поддержал суд в Нижнем Тагиле.

Приговор Андрею Гуровичу был оглашен менее года назад, в декабре 2023 года. Он получил пять лет по делу о строительстве коронавирусного госпиталя в Мурманске, пишет издание «Между строк».

В ходе следствия было установлено, что под кураторством Гуровича было построено лечебное учреждение, которое не соответствовало суровому климату Мурманска. Здание в скором времени пришлось демонтировать, а бюджету Мурманской области был нанесен ущерб на сумму около 320 млн рублей. В ходе следствия и суда Андрей Гурович отказался признать свою вину.

Решение Тагилстроевского районного суда может быть обжаловано в течение 15 дней. Если это не будет сделано, то оно вступит в законную силу и экс-чиновник выйдет на свободу.

В Нижнем Тагиле судят главу ГГО, который путешествовал вместе с супругой за казенный счет.

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