Экс-замминистра МЧС РФ Гурович может выйти на волю досрочно по решению суда в Тагиле

Posted 6 ноября, 16:33
Published 6 ноября, 16:33
Modified 6 ноября, 16:35
Updated 6 ноября, 16:35
Приговор Андрею Гуровичу был оглашен менее года назад, в декабре 2023 года. Он получил пять лет по делу о строительстве коронавирусного госпиталя в Мурманске, пишет издание «Между строк».
В ходе следствия было установлено, что под кураторством Гуровича было построено лечебное учреждение, которое не соответствовало суровому климату Мурманска. Здание в скором времени пришлось демонтировать, а бюджету Мурманской области был нанесен ущерб на сумму около 320 млн рублей. В ходе следствия и суда Андрей Гурович отказался признать свою вину.
Решение Тагилстроевского районного суда может быть обжаловано в течение 15 дней. Если это не будет сделано, то оно вступит в законную силу и экс-чиновник выйдет на свободу.
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