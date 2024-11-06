Еще три детских сада появятся в Академическом районе Екатеринбурга

Дошкольное учреждение, которое появится в квартале «Олимпика», будет рассчитано на 200 детей и займет площадь в 3 тысячи 800 квадратных метров. Строительный цикл составит всего 10 месяцев. Два других детских сада площадью 4,5 тысячи квадратных метров вместят по 250 ребят каждый. На строительство этих объектов отведено 20 месяцев.