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Posted 6 ноября, 10:51

Published 6 ноября, 10:51

Modified 6 ноября, 10:58

Updated 6 ноября, 10:58

Еще три детских сада появятся в Академическом районе Екатеринбурга

Еще три детских сада появятся в Академическом районе Екатеринбурга

6 ноября 2024, 10:51
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое».
Проекты зданий будущих дошкольных образовательных учреждений областной столицы прошли госэкспертизу. Детские сады расположатся в квартале №12 («Олимпика»), квартале №16 («Кварталы конструктивизма») и в квартале №4 («Первый Академ»). Всего новые объекты смогут принять 700 воспитанников.

Дошкольное учреждение, которое появится в квартале «Олимпика», будет рассчитано на 200 детей и займет площадь в 3 тысячи 800 квадратных метров. Строительный цикл составит всего 10 месяцев. Два других детских сада площадью 4,5 тысячи квадратных метров вместят по 250 ребят каждый. На строительство этих объектов отведено 20 месяцев.

Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Проектная документация уже подготовлена специалистами мастер-девелопера Академического района — АО СЗ «РСГ-Академическое», которое входит в ГК «КОРТРОС». Архитектурный стиль зданий будет соответствовать оформлению кварталов, в которых они расположатся.

Проект комплексного освоения территории «Академический» предусматривает в том числе и создание социальной инфраструктуры. При строительстве каждого квартала мы осуществляем проектирование школ и детских садов, чтобы объекты социальной инфраструктуры располагались в непосредственной близости от дома. Продуманная концепция становится возможной благодаря государственно-частному партнерству, — рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Напомним, на сегодняшний день в Академическом районе Екатеринбурга уже функционирует 20 дошкольных образовательных учреждений и 9 общеобразовательных школ.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Дети#Свердловская область#Строительство#Образование#Застройщик#Детские сады#Екатеринбург#Академический район#Местный бюджет
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