Где продают самые дешевые квартиры в Свердловской области

При рассмотрении жилья в этой ценовой категории важно понимать, что не стоит ожидать слишком многого. Тем не менее, в этой статье мы рассмотрим квартиры, которые могут стать комфортным «крепостью», если вы планируете жить в одиночестве или с семьей из двух человек. Причем, будем вести список не от самой дешевой к дорогой, а по количеству проживающих людей в конкретном населенном пункте, от маленького населенного пункта к городу-миллионнику.