Где продают самые дешевые квартиры в Свердловской области

Posted 6 ноября, 11:27
Published 6 ноября, 11:27
Modified 6 ноября, 11:29
Updated 6 ноября, 11:29
На рынке недвижимости в России представлено множество вариантов квартир, отличающихся по цене. Если вы ищете бюджетное жилье, то при выборе подходящего варианта следует учесть несколько ключевых факторов.
При рассмотрении жилья в этой ценовой категории важно понимать, что не стоит ожидать слишком многого. Тем не менее, в этой статье мы рассмотрим квартиры, которые могут стать комфортным «крепостью», если вы планируете жить в одиночестве или с семьей из двух человек. Причем, будем вести список не от самой дешевой к дорогой, а по количеству проживающих людей в конкретном населенном пункте, от маленького населенного пункта к городу-миллионнику.
Поиск самой дешевой квартиры требует времени и внимания к деталям. Оценивайте все факторы, включая расположение, инфраструктуру и состояние жилья, прежде чем принимать окончательное решение. В этой статье мы не будем рассказывать, как именно поступить и на что обратить внимание при покупке квартиры. А просто расскажем, какие самые дешевые квартиры и где продаются сейчас в Свердловской области. В этот список попали такие города, как Нижний Тагил, Невьянск, Верхняя Салда, Кировград и даже Екатеринбург.
Главная причина, по которой люди покупают такие дешевые квартиры, — это бюджет. Но специалисты выделяют несколько весомых аргументов в пользу того, что это лишь верхушка айсберга. Журналист редакции TagilCity.ru пообщался с человеком, который купил такую квартиру в личных целях, а после главным редактором был отправлен к специалисту в сфере торговли квадратными метрами. Директор агентства недвижимости и по совместительству практикующий эксперт Рузалина Шалагинова рассказала некоторые тонкости и причины, по которым люди ищут и покупают дешевые квартиры.
Первостепенная причина — это, конечно, ограниченный бюджет. Второе самое распространенное — это реализация жилищных сертификатов, то есть сумма на сертификате небольшая, а добавить возможности нет, то таким образом люди реализуют деньги. А дальше используют уже на свое усмотрение, — рассказала редакции Рузалина Шалагинова.
Итак, начнем с самого маленького населенного пункта среди самых дешевых квартир Свердловской области. Первая остановка Кировград, на момент 2024 года в этом городе проживает чуть больше 18 тысяч человек.
Квартира № 1, ее стоимость оценили в 400 тысяч рублей. Чтобы купить эту жилплощадь, каждому жителю города нужно скинуться по 23 рубля. Общая площадь составляет 18 квадратных метров. Кухня отдельно, как и санузел. Окна выходят во двор, из техники есть только водонагреватель. Здание, в котором находится квартира, 1972 года постройки и сложено из кирпича. В объявлении написано, что проводка полностью поменяна. Обременений никаких нет. Можно брать.
На второй строчке хит-парада Невьянск. На момент 2024 года в городе проживает почти 23 тысячи человек. К слову, редактор TagilCity.ru родом из этого города, находящегося в 76 километрах южнее от Нижнего Тагила. Сейчас там выставлена на продажу квартира-студия общей площадью 12,1 квадратных метров за 750 тысяч российских рублей. Жилище расположено на 2 этаже в доме, который стоит в самом центре Невьянска, и в этом доме, кстати, есть магазин. Проблем с документами у собственника нет.
На реке Салде, в 30 километрах к востоку от Нижнего Тагила, в особой экономической зоне, благодаря Титановой долине, расположился славный город Верхняя Салда. На данный момент в городее проживает порядка 46 тысяч человек. На известном сайте объявлений можно найти несколько вариантов недорогой жилплощади и один из них стоит всего 350 тысяч рублей. Правда есть одно но, это не совсем квартира, а комната в общежитии. Угол имеет площадь в 13 квадратных метров из которых 2 квадратных метра занимает кухня. Расположено жилье на 4 этаже.
Второе объявление о продаже недорогой квартиры в Верхней Салде рассказывает уже о жилье посерьезней. Стоимость «четырех стен» составляет 780 тысяч рублей. 40,6 квадратов удовольствия, которые могут стать вашими. Совмещенный санузел на втором этаже двухэтажного здания. Все коммуникации и проводка в квартире уже заменены на новые. По заявлению собственника, все соседи порядочные и дружелюбные. Остановка автобуса находится в двух минутах ходьбы.
Некоторые покупатели рассматривают недорогие квартиры как объект инвестиций. Рассчитывая на рост стоимости жилья со временем, или планируют сдавать квартиру в аренду, получая доход в будущем. Иногда люди специально ищут жильё, требующее ремонта, чтобы вложить средства в улучшение состояния квартиры и затем продать ее дороже. Вариант заработать тут открывается не один.
Я купил на первом этаже квартиру, в небольшом городе, переоформил в коммерческую недвижимость и сдал в аренду под магазин. В моем родном городе это было бы гораздо дороже сделать. Тут у меня вместе с ремонтом и всеми оформлениями вышло меньше гораздо, планирую так несколько раз сделать, — рассказал редакции TagilCity.ru предприниматель Владимир из Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле, родном городе редакции TagilCity.ru, есть возможность купить себе квартиры людям, которые не рассчитывают отдавать шестизначные суммы. Оказывается, в 2024 году еще есть дома, квадратные метры в которых идут по цене неплохого ремонта. Вариант на 18 квадратных метров. 5 этаж, раздельный санузел и никаких ограничений или обременений. Единственное, это не полноценная квартира, а комната в общежитии. Находится на Вагонке, самом крупном районе Нижнего Тагила, в самом его центре.
На Тагилстрое продается комната гостиничного типа, или, если по-простому, — гостинка, площадью 20,5 квадратных метра. Автор объявления уточнил сразу, что квартира требует ремонта. Обременений по документам у жилплощади никаких нет. На этаже всего по 7 квартир. Соседи, по словам в объявлении, аккуратные и дружелюбные люди. Прилагается два санузла. В одном ванна и туалет, в другом душевая кабинка и еще один действующий унитаз, стоит все это удовольствие — 445 тысяч рублей.
Еще одна квартира из Нижнего Тагила. В городе, в 2024 году по данным последней переписи населения живет около 333 тысяч человек, продается жилплощадь на 22,2 квадратных места. Цена владения 790 тысяч рублей. Кухня на 4 квадрата, первый этаж. Долгов на квартире не числится. Можно брать спокойно. Рядом находится автобусная остановка. В шаговой доступности детский садик, школа, поликлиника. Есть аптека и даже отделение банка. Кухонный гарнитур и шкаф-купе обещают оставить.
Областной центр, город-миллионник, столица Урала — Екатеринбург. По имеющейся информации, в 2024 году в «ЕКБ» проживает порядка 1 580 109 человек. Квартира стоимостью 1 300 000 рублей представляет собой студию на 13,2 квадратных метра. Окна выходят во двор, санузел совмещенный. Ванной нет, есть душевая кабинка, как и во многих дорогих современных квартирах стоимостью свыше миллиона. Залогов и каких-либо запретов на квартире не имеется.
Помимо финансовой выгоды есть причины, кроющиеся в рациональном подходе. Как в случае с молодой семьей. Как правило, родители разменивают свои заработанные жилплощади на две поменьше, чтобы отдыхать на пенсии в одной, а другую подарить выросшим детям, как первое жилье, так сказать.
Еще такие квартиры покупают, когда идет расселение семьи. Родители становятся пожилыми, дети хотят жить отдельно. Вот и происходит размен жилья. Меняют свою двухкомнатную или трехкомнатную квартиру. В пользу тех или иных покупается квартира получше, а вторая попроще, как, например, первое жилье, вот, пожалуй, и все, — высказала свое мнение директор агентства недвижимости, Рузалина Шалагинова.
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