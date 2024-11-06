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Posted 6 ноября, 10:17

Published 6 ноября, 10:17

Modified 6 ноября, 10:19

Updated 6 ноября, 10:19

Грузовик влетел в отбойник на трассе в Сысертском районе

Грузовик влетел в отбойник на трассе в Сысертском районе

6 ноября 2024, 10:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Водитель грузовой машины влетел в отбойник на трассе Екатеринбург — Челябинск. ДТП произошло 6 ноября 2024 года.

Водитель грузовой машины, не справившись с вождением, врезался в отбойник, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Пострадавших в результате данной аварии нет. Сообщается, что транспортное движение на этой трассе временно ограничено, машины могут проезжать только по одной полосе.

Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге автомобиль выехал на тротуар, а затем протаранил ограждение. Пострадавших не было.

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