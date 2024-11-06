Грузовик влетел в отбойник на трассе в Сысертском районе

Posted 6 ноября, 10:17
Published 6 ноября, 10:17
Modified 6 ноября, 10:19
Updated 6 ноября, 10:19
Водитель грузовой машины, не справившись с вождением, врезался в отбойник, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Пострадавших в результате данной аварии нет. Сообщается, что транспортное движение на этой трассе временно ограничено, машины могут проезжать только по одной полосе.
Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге автомобиль выехал на тротуар, а затем протаранил ограждение. Пострадавших не было.