Как запасти и хранить свеклу зимой без подвала: советы, которые точно работают

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Если у вас есть дача, но нет погреба или подвала, то вы, вероятно, задумываетесь, как и где хранить урожай зимой. Свекла — это овощ, который хорошо лежит даже в домашних условиях, но при соблюдении определенных условий.

Собирать свеклу рекомендуется до наступления сильных заморозков. Обрежьте ботву, оставив небольшой хвостик длиной около 2-3 сантиметров, чтобы предотвратить потерю влаги. Не повреждайте при этом корнеплоды, так как они могут быстро загнить. Перед закладкой на хранение хорошо просушите свеклу. Лучше всего оставить ее на свежем воздухе в тени или в проветриваемом помещении на несколько часов до полного высыхания. Так картошку дома никто не хранит: три «нельзя», которые сберегут ваш урожай до весны Узнать подробнее Для хранения свеклы в домашних условиях оптимально использовать следующие варианты тары: Деревянные ящики. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и препятствуют образованию влаги и плесени. Ящики должны быть невысокими и с отверстиями для циркуляции воздуха.

Они обеспечивают хорошую вентиляцию и препятствуют образованию влаги и плесени. Ящики должны быть невысокими и с отверстиями для циркуляции воздуха. Пластиковые ящики. Их также можно использовать, если они имеют вентиляционные отверстия. Пластиковая тара не подвержена гниению и легко моется.

Их также можно использовать, если они имеют вентиляционные отверстия. Пластиковая тара не подвержена гниению и легко моется. Плетеные корзины. Еще один вариант, который обеспечивает хорошую вентиляцию. Они подходят для кратковременного хранения небольшого количества свеклы.

Еще один вариант, который обеспечивает хорошую вентиляцию. Они подходят для кратковременного хранения небольшого количества свеклы. Холщевые мешки. Такие мешки позволяют свекле «дышать» и защищают ее от скопления конденсата. Однако их стоит использовать в сухих и прохладных условиях.

Такие мешки позволяют свекле «дышать» и защищают ее от скопления конденсата. Однако их стоит использовать в сухих и прохладных условиях. Песок. Если свеклу поместить в песок (например, в деревянный ящик), то он будет впитывать излишнюю влагу и дольше сохранять корнеплоды свежими. Свеклу нужно закапывать в сухой песок, укладывая слоями. Корнеплоды при этом не должны касаться друг друга.

Если свеклу поместить в песок (например, в деревянный ящик), то он будет впитывать излишнюю влагу и дольше сохранять корнеплоды свежими. Свеклу нужно закапывать в сухой песок, укладывая слоями. Корнеплоды при этом не должны касаться друг друга. Полипропиленовые мешки с микроотверстиями. Эти мешки позволяют продуктам дышать и предотвращают развитие плесени и гнили. Проверяйте свеклу раз в несколько недель на наличие признаков гниения или порчи. Удаляйте испорченные корнеплоды, чтобы предотвратить распространение проблем на остальные. Вы также можете хранить свеклу в холодильнике, если у вас имеется достаточно места. Поместите корнеплоды в пластиковые мешки с отверстиями для воздуха, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Один из оригинальных способов хранения свеклы дома — это глиняная глазурь. Это достаточно трудоемкий способ, согласно которому на каждый плод наносят защитный слой из глиняной глазури. Он помогает сохранять влагу и частично защищает овощ от патогенной микрофлоры, — приводит совет портал «Идеи вашего дома». Глиняная глазурь легко смывается со свеклы, после чего ее можно употреблять в пищу . Фото: 1MI Приготовить глазурь просто: добавьте воду в глиняный порошок. Кашица не должна быть ни жидкой, ни густой. Иногда для усиления эффекта в глазурь добавляют толченый мел. Далее каждый плод обмакивают, обсушивают на бумажных полотенцах и укладывают на хранение в подходящую тару. Идеальным «компаньоном» для свеклы, которая хранится дома, является картошка. Дело в том, что картофель лучше лежит при высокой влажности, а свекла способна «делиться» влагой. Сам же красный корнеплод при этом лишь немного подсушивается, но не гниет и не теряет вкусовых свойств. Храните вашу свеклу правильно и в течение зимы вы сможете готовить вкусные борщи, винегреты и закуски. Ранее эксперты рассказали, как правильно заготовить и хранить петрушку в зимнее время. Источник: ivd.ru. Не дайте тыкве испортиться: как правильно хранить ее после разрезания Узнать подробнее Читайте также: Почему борщ из ярко-красного становится бурым: ответ найден — ошибок всего пять Белорусские хозяйки жарят умопомрачительные драники: рецепт сохранился с древности Буратино голодать не будет: как правильно хранить репчатый лук в домашних условиях