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Posted 6 ноября, 14:04

Published 6 ноября, 14:04

Modified 6 ноября, 14:06

Updated 6 ноября, 14:06

Как запасти и хранить свеклу зимой без подвала: советы, которые точно работают

Как запасти и хранить свеклу зимой без подвала: советы, которые точно работают

6 ноября 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дом и сад
Если у вас есть дача, но нет погреба или подвала, то вы, вероятно, задумываетесь, как и где хранить урожай зимой. Свекла — это овощ, который хорошо лежит даже в домашних условиях, но при соблюдении определенных условий.

Собирать свеклу рекомендуется до наступления сильных заморозков. Обрежьте ботву, оставив небольшой хвостик длиной около 2-3 сантиметров, чтобы предотвратить потерю влаги. Не повреждайте при этом корнеплоды, так как они могут быстро загнить.

Перед закладкой на хранение хорошо просушите свеклу. Лучше всего оставить ее на свежем воздухе в тени или в проветриваемом помещении на несколько часов до полного высыхания.

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Для хранения свеклы в домашних условиях оптимально использовать следующие варианты тары:

  • Деревянные ящики. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и препятствуют образованию влаги и плесени. Ящики должны быть невысокими и с отверстиями для циркуляции воздуха.
  • Пластиковые ящики. Их также можно использовать, если они имеют вентиляционные отверстия. Пластиковая тара не подвержена гниению и легко моется.
  • Плетеные корзины. Еще один вариант, который обеспечивает хорошую вентиляцию. Они подходят для кратковременного хранения небольшого количества свеклы.
  • Холщевые мешки. Такие мешки позволяют свекле «дышать» и защищают ее от скопления конденсата. Однако их стоит использовать в сухих и прохладных условиях.
  • Песок. Если свеклу поместить в песок (например, в деревянный ящик), то он будет впитывать излишнюю влагу и дольше сохранять корнеплоды свежими. Свеклу нужно закапывать в сухой песок, укладывая слоями. Корнеплоды при этом не должны касаться друг друга.
  • Полипропиленовые мешки с микроотверстиями. Эти мешки позволяют продуктам дышать и предотвращают развитие плесени и гнили.

Проверяйте свеклу раз в несколько недель на наличие признаков гниения или порчи. Удаляйте испорченные корнеплоды, чтобы предотвратить распространение проблем на остальные. Вы также можете хранить свеклу в холодильнике, если у вас имеется достаточно места. Поместите корнеплоды в пластиковые мешки с отверстиями для воздуха, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Один из оригинальных способов хранения свеклы дома — это глиняная глазурь.

Это достаточно трудоемкий способ, согласно которому на каждый плод наносят защитный слой из глиняной глазури. Он помогает сохранять влагу и частично защищает овощ от патогенной микрофлоры, — приводит совет портал «Идеи вашего дома».
Глиняная глазурь легко смывается со свеклы, после чего ее можно употреблять в пищуГлиняная глазурь легко смывается со свеклы, после чего ее можно употреблять в пищу
Глиняная глазурь легко смывается со свеклы, после чего ее можно употреблять в пищу. Фото: 1MI

Приготовить глазурь просто: добавьте воду в глиняный порошок. Кашица не должна быть ни жидкой, ни густой. Иногда для усиления эффекта в глазурь добавляют толченый мел. Далее каждый плод обмакивают, обсушивают на бумажных полотенцах и укладывают на хранение в подходящую тару.

Идеальным «компаньоном» для свеклы, которая хранится дома, является картошка. Дело в том, что картофель лучше лежит при высокой влажности, а свекла способна «делиться» влагой. Сам же красный корнеплод при этом лишь немного подсушивается, но не гниет и не теряет вкусовых свойств.

Храните вашу свеклу правильно и в течение зимы вы сможете готовить вкусные борщи, винегреты и закуски.

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Источник: ivd.ru.

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