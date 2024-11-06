Как запасти и хранить свеклу зимой без подвала: советы, которые точно работают

Posted 6 ноября, 14:04
Published 6 ноября, 14:04
Modified 6 ноября, 14:06
Updated 6 ноября, 14:06
Собирать свеклу рекомендуется до наступления сильных заморозков. Обрежьте ботву, оставив небольшой хвостик длиной около 2-3 сантиметров, чтобы предотвратить потерю влаги. Не повреждайте при этом корнеплоды, так как они могут быстро загнить.
Перед закладкой на хранение хорошо просушите свеклу. Лучше всего оставить ее на свежем воздухе в тени или в проветриваемом помещении на несколько часов до полного высыхания.
Для хранения свеклы в домашних условиях оптимально использовать следующие варианты тары:
Проверяйте свеклу раз в несколько недель на наличие признаков гниения или порчи. Удаляйте испорченные корнеплоды, чтобы предотвратить распространение проблем на остальные. Вы также можете хранить свеклу в холодильнике, если у вас имеется достаточно места. Поместите корнеплоды в пластиковые мешки с отверстиями для воздуха, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Один из оригинальных способов хранения свеклы дома — это глиняная глазурь.
Это достаточно трудоемкий способ, согласно которому на каждый плод наносят защитный слой из глиняной глазури. Он помогает сохранять влагу и частично защищает овощ от патогенной микрофлоры, — приводит совет портал «Идеи вашего дома».
Приготовить глазурь просто: добавьте воду в глиняный порошок. Кашица не должна быть ни жидкой, ни густой. Иногда для усиления эффекта в глазурь добавляют толченый мел. Далее каждый плод обмакивают, обсушивают на бумажных полотенцах и укладывают на хранение в подходящую тару.
Идеальным «компаньоном» для свеклы, которая хранится дома, является картошка. Дело в том, что картофель лучше лежит при высокой влажности, а свекла способна «делиться» влагой. Сам же красный корнеплод при этом лишь немного подсушивается, но не гниет и не теряет вкусовых свойств.
Храните вашу свеклу правильно и в течение зимы вы сможете готовить вкусные борщи, винегреты и закуски.
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Источник: ivd.ru.