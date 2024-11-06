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Posted 6 ноября, 09:49

Published 6 ноября, 09:49

Modified 6 ноября, 09:51

Updated 6 ноября, 09:51

Коммунальщики в Нижнем Тагиле выплатят 150 тысяч местному жителю за травму

Коммунальщики в Нижнем Тагиле выплатят 150 тысяч местному жителю за травму

6 ноября 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney.
УК «Строительные технологии» в Нижнем Тагиле выплатит горожанину 150 тысяч рублей из-за падения на скользких ступеньках в декабре 2023 года.

Мужчина, выйдя из дома, спускался со ступенек подъезда в районе Выи. Известно, что на одной ноге у него стоит протез.

В какой-то момент он поскользнулся на обледенелых ступеньках и упал. В медучреждении выяснилось, что у тагильчанина травма головы, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

После этого горожанин написал в суд заявление, потребовав взыскать с коммунальной компании 150 тысяч рублей. Исковое требование было удовлетворено.

Напомним, женщина в Каменске-Уральском заставила предпринимателя выплатить 800 тысяч за падение с крыльца и травму позвоночника.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Травма#Суд#Деньги#Падение#Подъезд#УК#Выплата#Екатеринбург
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