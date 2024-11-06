Коммунальщики в Нижнем Тагиле выплатят 150 тысяч местному жителю за травму

Posted 6 ноября, 09:49
Published 6 ноября, 09:49
Modified 6 ноября, 09:51
Updated 6 ноября, 09:51
Мужчина, выйдя из дома, спускался со ступенек подъезда в районе Выи. Известно, что на одной ноге у него стоит протез.
В какой-то момент он поскользнулся на обледенелых ступеньках и упал. В медучреждении выяснилось, что у тагильчанина травма головы, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
После этого горожанин написал в суд заявление, потребовав взыскать с коммунальной компании 150 тысяч рублей. Исковое требование было удовлетворено.
Напомним, женщина в Каменске-Уральском заставила предпринимателя выплатить 800 тысяч за падение с крыльца и травму позвоночника.