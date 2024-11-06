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Posted 6 ноября, 08:54

Published 6 ноября, 08:54

Modified 6 ноября, 08:54

Updated 6 ноября, 08:54

Компания по добыче драгметаллов оштрафована на 250 тысяч за загрязнение реки Тура

Компания по добыче драгметаллов оштрафована на 250 тысяч за загрязнение реки Тура

6 ноября 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney.
ООО «Мостовское» получило штраф в размере 250 тысяч рублей за загрязнение рек Сорочка и Тура. Проверку проводила Нижнетагильская природоохранная прокуратура.

Согласно проекту, добыча драгметаллов должна осуществляться без попадания технологической воды в водные объекты. Достигаться это должно за счет отстойников и осветлителя.

Однако на участке работ «Сорочка» выявлен сброс воды из отстойника на землю с дальнейшим попаданием в реки. В результате были выявлены загрязнения. В частности, изменился цвет воды, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Прокурор по итогам проверки внес представление организации и возбудил в отношении нее административные дела. После рассмотрения актов компания получила 250 тысяч рублей штрафа, а ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также известно, что все нарушения были устранены.

Ранее стало известно, что РЖД проводило работы в районе улицы Юбилейной в Нижнем Тагиле. В результате в реке Вязовка были найдены отработанные шпалы.

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#Ирина Кирилова#Экология#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Нарушение#Сброс#Екатеринбург#Стоки
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