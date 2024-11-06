Компания по добыче драгметаллов оштрафована на 250 тысяч за загрязнение реки Тура

Прокурор по итогам проверки внес представление организации и возбудил в отношении нее административные дела. После рассмотрения актов компания получила 250 тысяч рублей штрафа, а ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также известно, что все нарушения были устранены.



Ранее стало известно, что РЖД проводило работы в районе улицы Юбилейной в Нижнем Тагиле. В результате в реке Вязовка были найдены отработанные шпалы.