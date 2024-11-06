Мерзлякова предложила учить детей мигрантов в школах на год дольше

Posted 6 ноября, 07:51
Published 6 ноября, 07:51
Modified 6 ноября, 07:51
Updated 6 ноября, 07:51
По ее мнению, если детей будут готовить за ранее, то они не будут отвлекать детей и учителей. При этом омбудсмен против создания анклавов, чтобы дети могли жить в обычной атмосфере, заявила Мерзлякова в эфире «ОТВ-Екатеринбург».
Она также отметила, что водитель детей мигрантов в школу нужно начинать с шести лет. Обеспечением обучения предлагается заниматься работодателям, которые приглашают семьи на работу, либо самим желающим обучаться.
Напомним, ранее стало известно, что на базе одной из библиотек в Екатеринбурге будет открыт центр для адаптации мигрантов. Планируется, что там они будут учиться языку, культуре и законам.