Мерзлякова предложила учить детей мигрантов в школах на год дольше

По ее мнению, если детей будут готовить за ранее, то они не будут отвлекать детей и учителей. При этом омбудсмен против создания анклавов, чтобы дети могли жить в обычной атмосфере, заявила Мерзлякова в эфире «ОТВ-Екатеринбург».