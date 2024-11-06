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Posted 6 ноября, 07:51

Published 6 ноября, 07:51

Modified 6 ноября, 07:51

Updated 6 ноября, 07:51

Свердловский омбудсмен предложила создать «нулевой» класс для детей мигрантов

Мерзлякова предложила учить детей мигрантов в школах на год дольше

6 ноября 2024, 07:51
Фото: 1MI.

Свердловский омбудсмен предложила создать «нулевой» класс для детей мигрантов

Сюжет
Мигранты
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что детей мигрантов нужно заранее подготавливать к обучению в школах.

По ее мнению, если детей будут готовить за ранее, то они не будут отвлекать детей и учителей. При этом омбудсмен против создания анклавов, чтобы дети могли жить в обычной атмосфере, заявила Мерзлякова в эфире «ОТВ-Екатеринбург».

Она также отметила, что водитель детей мигрантов в школу нужно начинать с шести лет. Обеспечением обучения предлагается заниматься работодателям, которые приглашают семьи на работу, либо самим желающим обучаться.

Напомним, ранее стало известно, что на базе одной из библиотек в Екатеринбурге будет открыт центр для адаптации мигрантов. Планируется, что там они будут учиться языку, культуре и законам.

#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Школа#Мигранты#Обучение#Екатеринбург
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