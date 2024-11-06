Минздрав проводит проверку в горбольнице Первоуральска после массовых увольнений

Posted 6 ноября, 06:09
Published 6 ноября, 06:09
Modified 6 ноября, 06:11
Updated 6 ноября, 06:11
Проверку проводят главные специалисты региона: акушер-гинеколог, хирург, рентгенолог, первый замминистра, кадровик Минздрава, пишет Е1.
В клинике будут проверены данные мониторинга и статистическая отчетность с начала 2024 года. Известно, что 2 ноября главврач должен был доставить в ведомство все необходимые документы.
Проверка продлится до 25 ноября текущего года.
Напомним, о массовых увольнениях сотрудников первоуральской больницы стало известно в октябре 2024 года. Медицинские специалисты были недовольны условиями работы, которые создал новый заместитель главврача, а также его отношением к сотрудникам.