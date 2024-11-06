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Posted 6 ноября, 06:09

Published 6 ноября, 06:09

Modified 6 ноября, 06:11

Updated 6 ноября, 06:11

Минздрав проводит проверку в горбольнице Первоуральска после массовых увольнений

Минздрав проводит проверку в горбольнице Первоуральска после массовых увольнений

6 ноября 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney.
В горбольнице Первоуральска проводится проверка Минздрава после увольнений более сотни сотрудников. Мероприятие началось 1 ноября 2024 года.

Проверку проводят главные специалисты региона: акушер-гинеколог, хирург, рентгенолог, первый замминистра, кадровик Минздрава, пишет Е1.

В клинике будут проверены данные мониторинга и статистическая отчетность с начала 2024 года. Известно, что 2 ноября главврач должен был доставить в ведомство все необходимые документы.

Проверка продлится до 25 ноября текущего года.

Напомним, о массовых увольнениях сотрудников первоуральской больницы стало известно в октябре 2024 года. Медицинские специалисты были недовольны условиями работы, которые создал новый заместитель главврача, а также его отношением к сотрудникам.

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