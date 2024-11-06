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Posted 6 ноября, 11:01

Published 6 ноября, 11:01

Modified 6 ноября, 11:03

Updated 6 ноября, 11:03

«Мисс Екатеринбург 2014» задержали в аэропорту Внуково за контрабанду

«Мисс Екатеринбург 2014» задержали в аэропорту Внуково за контрабанду

6 ноября 2024, 11:01
Фото: 1MI.
«Мисс Екатеринбург 2014» Софья Никитчук задержана в российском аэропорту.

У победительницы конкурса красоты нашли контрабанду. «Мисс Россия» и «1-я вице-мисс Мира» 2015-го года пыталась провезти украшения на 12 млн рублей.

Девушка прилетела из Ниццы. Во время прохождения таможни у нее обнаружили брендовые часы, украшение Cartier и несколько колец. Отсутствие декларации на драгоценности Софья объяснила тем, что не была в курсе, что надо заполнять декларацию на личные вещи, пишет Mash.

Ранее три иностранца пытались провезти в Екатеринбург 4 килограмма табака для кальяна.

Девушка пыталась незаконно провезти в Екатеринбург материалы для наращивания ресниц
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Таможня#Аэропорт#Екатеринбург
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