«Мисс Екатеринбург 2014» задержали в аэропорту Внуково за контрабанду

Posted 6 ноября, 11:01
Published 6 ноября, 11:01
Modified 6 ноября, 11:03
Updated 6 ноября, 11:03
У победительницы конкурса красоты нашли контрабанду. «Мисс Россия» и «1-я вице-мисс Мира» 2015-го года пыталась провезти украшения на 12 млн рублей.
Девушка прилетела из Ниццы. Во время прохождения таможни у нее обнаружили брендовые часы, украшение Cartier и несколько колец. Отсутствие декларации на драгоценности Софья объяснила тем, что не была в курсе, что надо заполнять декларацию на личные вещи, пишет Mash.
Ранее три иностранца пытались провезти в Екатеринбург 4 килограмма табака для кальяна.