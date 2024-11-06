«Мисс Екатеринбург 2014» задержали в аэропорту Внуково за контрабанду

Девушка прилетела из Ниццы. Во время прохождения таможни у нее обнаружили брендовые часы, украшение Cartier и несколько колец. Отсутствие декларации на драгоценности Софья объяснила тем, что не была в курсе, что надо заполнять декларацию на личные вещи, пишет Mash.