Многодетного жителя Первоуральска депортируют в Казахстан по формальному поводу

По словам жены Эдуарда Ольги, которая ждет пятого ребенка, ее мужа сейчас держат в ИВС, хотя у него нет судимостей. С детьми он общается только по телефону. Женщина утверждает, что когда суд в Первоуральске выносил решение, к ее мужу даже не допустили адвоката.