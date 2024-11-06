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Posted 6 ноября, 16:11

Published 6 ноября, 16:11

Modified 6 ноября, 16:13

Updated 6 ноября, 16:13

Многодетного свердловчанина депортируют в Казахстан за нарушение формальностей

Многодетного жителя Первоуральска депортируют в Казахстан по формальному поводу

6 ноября 2024, 16:11

Многодетного свердловчанина депортируют в Казахстан за нарушение формальностей

Эдуард Суханов 20 лет прожил в Свердловской области, у него четверо детей и скоро должен родиться пятый. Однако суд Первоуральска высылает его из России из-за просроченной регистрации.

Эдуард Суханов — этнический русский, однако является гражданином Казахстана. Последние 20 лет он прожил в Свердловской области, создал семью. Но теперь мужчину депортируют в Казахстан, так как он вовремя не переоформил регистрацию. Об этой истории рассказывает Е1.

В середине октября мужчину остановили сотрудники ППС Первоуральска, где и обнаружилась проблема с документами. Первоуральский суд постановил выслать Эдуарда из страны. Поданная в Свердловский областной суд апелляция не помогла — судьи оставили решение первой инстанции в силе.

По словам жены Эдуарда Ольги, которая ждет пятого ребенка, ее мужа сейчас держат в ИВС, хотя у него нет судимостей. С детьми он общается только по телефону. Женщина утверждает, что когда суд в Первоуральске выносил решение, к ее мужу даже не допустили адвоката.

Сейчас в дело вмешалась региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Также на защиту прав Эдуарда Суханова и его семьи встала правозащитная сеть «Миграция и право».

В начале октября по той же причине из России чуть было не выслали мать-одиночку из Екатеринбурга и ее 14-летнюю дочь с инвалидностью.

Бастрыкин заинтересовался делом о депортации екатеринбургской семьи из России
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Первоуральск#Суд#Многодетная семья#Казахстан#Депортация#Екатеринбург
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