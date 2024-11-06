tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 14:55

Published 6 ноября, 14:55

Modified 6 ноября, 14:57

Updated 6 ноября, 14:57

На Серовском тракте грузовик влетел в микроавтобус с надписью «Дети»

На Серовском тракте грузовик влетел в микроавтобус с надписью «Дети»

6 ноября 2024, 14:55
Фото: 1MI.
На Серовском тракте произошла авария. Столкнулись грузовик и микроавтобус с надписью «Дети».

Водитель КамАЗа двигался в направлении Нижнего Тагила. Сзади в том же направлении ехал желтый микроавтобус.

В какой-то момент на трассе перекрыл дорогу грузовик «Скания». Тогда водитель автомобиля КамАЗ вышел посмотреть что случилось. Так как машину он оставил на горе, то она съехала, несмотря на то, что была на ручнике, и врезалась в автомобиль с надписью «Дети».

К счастью, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#ДТП#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика