На Серовском тракте грузовик влетел в микроавтобус с надписью «Дети»

Posted 6 ноября, 14:55
Published 6 ноября, 14:55
Modified 6 ноября, 14:57
Updated 6 ноября, 14:57
Водитель КамАЗа двигался в направлении Нижнего Тагила. Сзади в том же направлении ехал желтый микроавтобус.
В какой-то момент на трассе перекрыл дорогу грузовик «Скания». Тогда водитель автомобиля КамАЗ вышел посмотреть что случилось. Так как машину он оставил на горе, то она съехала, несмотря на то, что была на ручнике, и врезалась в автомобиль с надписью «Дети».
К счастью, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Ранее автобус с пассажирами влетел в легковое авто в Екатеринбурге.