На Серовском тракте грузовик влетел в микроавтобус с надписью «Дети»

В какой-то момент на трассе перекрыл дорогу грузовик «Скания». Тогда водитель автомобиля КамАЗ вышел посмотреть что случилось. Так как машину он оставил на горе, то она съехала, несмотря на то, что была на ручнике, и врезалась в автомобиль с надписью «Дети».