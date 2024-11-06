На территории детского сада в Нижнем Тагиле горела постройка

Posted 6 ноября, 11:54
Published 6 ноября, 11:54
Modified 6 ноября, 11:56
Updated 6 ноября, 11:56
Сообщается, что около дошкольного учреждения загорелась хозпостройка. Пожар вскоре был потушен, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
По предварительной версии, причиной происшествия было короткое замыкание проводки. Здание детсада не пострадало. Детям и сотрудникам эвакуироваться не пришлось. В прокуратуре начали проверку по факту инцидента.
Напомним, 31 октября 2024 года в Нижнем Тагиле вспыхнул огонь в административном здании.