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Posted 6 ноября, 11:54

Published 6 ноября, 11:54

Modified 6 ноября, 11:56

Updated 6 ноября, 11:56

На территории детского сада в Нижнем Тагиле горела постройка

На территории детского сада в Нижнем Тагиле горела постройка

6 ноября 2024, 11:54
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории детского сада в Дзержинском районе. Возгорание случилось 6 ноября 2024 года.

Сообщается, что около дошкольного учреждения загорелась хозпостройка. Пожар вскоре был потушен, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительной версии, причиной происшествия было короткое замыкание проводки. Здание детсада не пострадало. Детям и сотрудникам эвакуироваться не пришлось. В прокуратуре начали проверку по факту инцидента.

Напомним, 31 октября 2024 года в Нижнем Тагиле вспыхнул огонь в административном здании.

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