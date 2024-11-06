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Posted 6 ноября, 08:41

Published 6 ноября, 08:41

Modified 6 ноября, 08:43

Updated 6 ноября, 08:43

Государственный флаг РФ 16 на 11 метров купят в Нижнем Тагиле за 897 тыс рублей

На запас: в Нижнем Тагиле закупают полотно государственного флага для флагштока

6 ноября 2024, 08:41
Фото: tagilcity.ru.

Государственный флаг РФ 16 на 11 метров купят в Нижнем Тагиле за 897 тыс рублей

Дополнительное полотно государственного флага РФ купят в Нижнем Тагиле за 897 тысяч рублей. Изделие предназначается для флагштока, который располагается на набережной Тагильского пруда.

Полотно, согласно документации закупки, должно быть сделано из флажной сетки. Вес одного квадратного метра ткани при этом должен быть около 110 граммов. Общие параметры полотна — 16,6 метра в длину и 11,1 метра в ширину.

Крепление флага осуществляется при помощи девяти строп с металлическими карабинами. 5 строп по 15 сантиметров — крепятся на петли флагштока, 4 стропы по 23 сантиметра — крепятся напрямую на держащий стержень на флагшток, уточняется в документации.

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Данный флаг будет запасным, о чем редакции TagilCity.ru сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила, который выступил заказчиком.

Согласитесь, в случае износа полотнища при замене должен быть запас. Изделие уникальное и в ближайшем магазине его не купишь, — пояснил изданию TagilCity.ru директор ЦОДД Вячеслав Масальский.
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