На запас: в Нижнем Тагиле закупают полотно государственного флага для флагштока

Posted 6 ноября, 08:41
Published 6 ноября, 08:41
Modified 6 ноября, 08:43
Updated 6 ноября, 08:43
Полотно, согласно документации закупки, должно быть сделано из флажной сетки. Вес одного квадратного метра ткани при этом должен быть около 110 граммов. Общие параметры полотна — 16,6 метра в длину и 11,1 метра в ширину.
Крепление флага осуществляется при помощи девяти строп с металлическими карабинами. 5 строп по 15 сантиметров — крепятся на петли флагштока, 4 стропы по 23 сантиметра — крепятся напрямую на держащий стержень на флагшток, уточняется в документации.
Данный флаг будет запасным, о чем редакции TagilCity.ru сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила, который выступил заказчиком.
Согласитесь, в случае износа полотнища при замене должен быть запас. Изделие уникальное и в ближайшем магазине его не купишь, — пояснил изданию TagilCity.ru директор ЦОДД Вячеслав Масальский.