«Навсегда останется Героем». В Березовском попрощаются с бойцом СВО

Posted 6 ноября, 09:37
Published 6 ноября, 09:37
Modified 6 ноября, 09:37
Updated 6 ноября, 09:37
Евгений окончил 33 школу и затем училище. По профессии он был машинистом крана и газосварщиком. В течение многих лет мужчина трудился по специальности.
Родные и знакомые вспоминают о нем, как о щедром человеке, готовом всегда прийти на помощь. Он заботился о ближних и создавал вокруг себя тепло и уют.
Березовчанин скончался на СВО 18 октября в ходе выполнения боевого задания.
Евгений, отдавая свое сердце и душу делу защиты, навсегда останется Героем для тех, кто его знал. Он был настоящим патриотом, храбрым и мужественным человеком, — пишет Евгений Писцов в своем Telegram-канале.
Он принес соболезнования родным и близким. Прощание с бойцом состоится 7 ноября.
Ранее стало известно о прощании с погибшим на СВО 20-летним бойцом из Каменска-Уральского.