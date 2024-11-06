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Posted 6 ноября, 09:37

Published 6 ноября, 09:37

Modified 6 ноября, 09:37

Updated 6 ноября, 09:37

55-летний машинист крана из Березовского погиб на СВО

«Навсегда останется Героем». В Березовском попрощаются с бойцом СВО

6 ноября 2024, 09:37
Фото: Евгений Писцов.

55-летний машинист крана из Березовского погиб на СВО

В ходе выполнения боевых задач на СВО погиб 55-летний Евгений Овсянкин из Березовского. Об этом сообщил глава округа Евгений Писцов.

Евгений окончил 33 школу и затем училище. По профессии он был машинистом крана и газосварщиком. В течение многих лет мужчина трудился по специальности.

Родные и знакомые вспоминают о нем, как о щедром человеке, готовом всегда прийти на помощь. Он заботился о ближних и создавал вокруг себя тепло и уют.

Березовчанин скончался на СВО 18 октября в ходе выполнения боевого задания.

Евгений, отдавая свое сердце и душу делу защиты, навсегда останется Героем для тех, кто его знал. Он был настоящим патриотом, храбрым и мужественным человеком, — пишет Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

Он принес соболезнования родным и близким. Прощание с бойцом состоится 7 ноября.

Ранее стало известно о прощании с погибшим на СВО 20-летним бойцом из Каменска-Уральского.

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