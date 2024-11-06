Не пьют, не курят: когда в Свердловской области появятся первые наземные беспилотники

Posted 6 ноября, 07:55
Published 6 ноября, 07:55
Modified 6 ноября, 07:59
Updated 6 ноября, 07:59
Игроков рынка наземных беспилотников можно разделить сразу на несколько категорий. Первая — производители самих транспортных средств. Их в стране около десятка. В числе тех, кто уже выпустил на рынок реальную работающую модель — «КамАЗ» и «Сбер Автотех», разрабатывающие грузовики, и «Яндекс» с его роботом-такси. Вторая — производители бортового оборудования для беспилотников. Третья — компании, выпускающие элементы умной инфраструктуры дороги. И это лишь самые первые попытки внедрения беспилотных технологий в жизнь людей.
Робот позволяет с сантиметровой точностью вести технику. В отличие от человека, он не пьет, не курит, не ругается с женой, не сливает солярку, и в целом выполняет все свои операции одинаково точно. Кадровый кризис налицо во всем мире. Например, представьте, насколько сложная сама по себе профессия комбайнера или тракториста. Помимо контроля за движением нужно управлять целым рядом операций по севу, боронованию, уборке и так далее. Естественно, человеку с этим справиться крайне сложно, поэтому никто в профессию не хочет идти. Росстат сообщал, что количество специалистов и механизаторов меньше, чем количество техники. Эксперты видят роботизацию единственным способом решения этой проблемы, — считает заместитель генерального директора мирового разработчика систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Николай Никольский.
В Ассоциации сельхозтоваропроизводителей подсчитали, что хозяйству размером до тысячи гектаров робот экономит свыше 2,5 миллионов рублей в год только на топливе и ресурсах.
Для того, чтобы беспилотник смог безопасно передвигаться, ему необходимо не только понимать свое положение в пространстве за счет связи со спутником, но и видеть других участников дорожного движения. В этом ему помогают камеры, лидары или радары. Один из основных производителей радиодетекторов в России — московская компания «Сорб инжиниринг».
Должна быть создана инфраструктура, с тем, чтобы грузовик, двигаясь по трассе, мог общаться с дорогой, знать обо всех изменениях, которые там происходят, чтобы он мог в этом плане сопоставлять данные. Это касается, конечно, навигации на море и так далее, — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Установленные в бампер радары сканируют пространство вокруг машины на наличие препятствий. Но радиус их действия — 200 метров. Автомобиль пройдет это расстояние за секунды. О том, что происходит на большем от него расстоянии, знают дорожные детекторы. Они передают данные на борт. Если у беспилотника на пути препятствие, искусственный интеллект оценивает расстояние до объекта и его скорость, если он движущийся. Просчитывает все возможные варианты развития событий и принимает решение — притормозить, ускориться, перестроиться и так далее.
Трасса, подходящая для движения беспилотника — это не просто дорога, а интеллектуальная транспортная система, которая передает на борт самые разные данные. Не только о других объектах на трассе, но и, например, о том, скользкое ли покрытие.
На сегодняшний день самые технологичные дороги — это платные трассы в столице страны или ведущие в нее. Специалисты из разных регионов — операторы центров организации дорожного движения, сотрудники департаментов транспорта и просто предприниматели — приезжают на обучение в Ассоциацию «Цифровая эра транспорта». Занятия дают возможность понять, как спроектировать или модернизировать всю необходимую инфраструктуру.
В мире существует пять уровней беспилотности транспортного средства. Первые два связаны с вспомогательными функциями автомобиля (круиз-контроль, контроль скорости, система антизаноса, система помощи при парковке и другие) при полном контроле пользователем. Следующий уровень предусматривает возможность выполнения автомобилем основных функций (движение, разгон, торможение или повороты) при периодическом контроле водителем. Четвертый уровень подразумевает возможность человеческого вмешательства в работу автомобиля. Последний уровень гласит, что водитель в машине не требуется вообще.
В 2024 году в России после общественного обсуждения Минтранс доработал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). В документе поясняется, кто понесет ответственность в случае ДТП с беспилотниками, которым вскоре разрешат ездить без человека в салоне.
Сообщается, что разработка беспилотного поезда на базе электропоезда «Финист», выпускаемого в регионе, должна завершиться в 2025 году. По словам заместителя директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Алексея Цылева, у модернизированной модели будет возможность автономного хода для проезда по неэлектрифицированным участкам железной дороги. В РЖД планируют запустить беспилотные электропоезда «Финист» по маршрутам менее чем через 2 года — в 2026-м. Новая версия электропоезда была презентована в Екатеринбурге на промышленной выставке «Иннопром».
Примечательно, что жители Екатеринбурга просто мечтают о поездках в беспилотном транспорте. Так, 38% граждан считают, что за ним будущее. Вдвое чаще об этом заявляют мужчины, чем женщины: 51% и 26% соответственно. Воодушевлены технологиями и молодые люди до 34 лет — 52% «за». Однако лишь 21% респондентов 45+ желает видеть такие авто у себя в городе, пишет «Урал FM».
У Торгово-промышленной палаты есть предложения, как помочь бизнесу, работающему в сфере производства наземных беспилотников.
Прежде всего, нас беспокоит нормативно-правовая база. Допустим, столкнулся грузовик с каким-то автомобилем, авария произошла. Кто за что отвечает, какова ответственность, каким образом это должно регулироваться, какие страховки и прочее. Кто куда может обратиться, где, в каких органах это должно разбираться, в арбитражных судах, государственных, негосударственных и так далее, — пояснил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Интересно, что, по расчетам Министерства транспорта, с беспилотниками доставка грузов по М-11 станет на четверть быстрее, а себестоимость перевозки — на 15% дешевле. Планируется, что в дальнейшем грузовики-роботы будут курсировать по ЦКАД, а также из Москвы в Казань и по южной трассе. Всего же к 2030 году власти планируют включить в беспилотные коридоры 19,5 тысяч километров федеральных трасс. Позднее такие доставки должны стать международными и связать разные страны материка. Параллельно с этим, будет развиваться и другой транспорт.
Самое востребованное сейчас — локомотивы и спецтехника для опасных производств, которые уже разрабатываются. Все это поможет решить проблему дефицита кадров, снизить издержки и избавить человека от рутинного труда, — выразили свое мнение эксперты.