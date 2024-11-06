Не пьют, не курят: когда в Свердловской области появятся первые наземные беспилотники

Установленные в бампер радары сканируют пространство вокруг машины на наличие препятствий. Но радиус их действия — 200 метров. Автомобиль пройдет это расстояние за секунды. О том, что происходит на большем от него расстоянии, знают дорожные детекторы. Они передают данные на борт. Если у беспилотника на пути препятствие, искусственный интеллект оценивает расстояние до объекта и его скорость, если он движущийся. Просчитывает все возможные варианты развития событий и принимает решение — притормозить, ускориться, перестроиться и так далее.