Ни гитары, ни денег: тагильчанка поверила аферисту на слово и лишилась инструмента

Posted 6 ноября, 15:26
Published 6 ноября, 15:26
Modified 6 ноября, 15:28
Updated 6 ноября, 15:28
Транспортные полицейские из Егоршино Свердловской области задержали 29-летнего жителя Нижнего Тагила, которого подозревают в краже акустической гитары у женщины, сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Известно, что 46-летняя тагильчанка в августе решила продать свою гитару за 6 тысяч рублей и быстро нашла покупателя. Она встретилась с ним на станции Егоршино и передала музыкальный инструмент. При этом мужчина деньги сразу не отдал, пообещав перевести их в зарплату. Однако денег тагильчанка так и не дождалась. Она написала покупателю и тот заявил, что средства перечислил. В качестве доказательства он предоставил скрин платежного чека.
Женщина обратилась в полицию. Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый гражданин. Выяснилось, что платить за гитару он и не собирался, сразу же сдав ее в ломбард. А чек за покупку оказался поддельным.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее на вокзале в Нижнем Тагиле житель Невьянска украл у местной жительницы телефон.