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Posted 6 ноября, 15:26

Published 6 ноября, 15:26

Modified 6 ноября, 15:28

Updated 6 ноября, 15:28

Мошенник выманил у тагильчанки акустическую гитару и сдал ее в ломбард

Ни гитары, ни денег: тагильчанка поверила аферисту на слово и лишилась инструмента

6 ноября 2024, 15:26
Фото: 1MI.

Мошенник выманил у тагильчанки акустическую гитару и сдал ее в ломбард

Жительница Нижнего Тагила решила продать гитару, но попалась на развод мошенника. Он пообещал отдать деньги за инструмент в зарплату, а сам сдал его в ломбард.

Транспортные полицейские из Егоршино Свердловской области задержали 29-летнего жителя Нижнего Тагила, которого подозревают в краже акустической гитары у женщины, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Известно, что 46-летняя тагильчанка в августе решила продать свою гитару за 6 тысяч рублей и быстро нашла покупателя. Она встретилась с ним на станции Егоршино и передала музыкальный инструмент. При этом мужчина деньги сразу не отдал, пообещав перевести их в зарплату. Однако денег тагильчанка так и не дождалась. Она написала покупателю и тот заявил, что средства перечислил. В качестве доказательства он предоставил скрин платежного чека.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый гражданин. Выяснилось, что платить за гитару он и не собирался, сразу же сдав ее в ломбард. А чек за покупку оказался поддельным.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее на вокзале в Нижнем Тагиле житель Невьянска украл у местной жительницы телефон.

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