Ни гитары, ни денег: тагильчанка поверила аферисту на слово и лишилась инструмента

Известно, что 46-летняя тагильчанка в августе решила продать свою гитару за 6 тысяч рублей и быстро нашла покупателя. Она встретилась с ним на станции Егоршино и передала музыкальный инструмент. При этом мужчина деньги сразу не отдал, пообещав перевести их в зарплату. Однако денег тагильчанка так и не дождалась. Она написала покупателю и тот заявил, что средства перечислил. В качестве доказательства он предоставил скрин платежного чека.