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Posted 6 ноября, 10:59

Published 6 ноября, 10:59

Modified 6 ноября, 11:01

Updated 6 ноября, 11:01

Садовые фигуры на даче нуждаются в особой защите в зимние холода

Осенний уход за садовыми фигурами: защитите свои скульптуры от трещин и поломок зимой

6 ноября 2024, 10:59
Фото: Photo by Demure Storyteller on Unsplash. Садовые фигуры на даче нуждаются в особой защите в зимние холода
Сюжет
Дом и сад
Современные дачники часто устанавливают на участках садовые фигуры. Стоят они недешево и при этом открыты всем ветрам, дождям и морозам. Если не защитить их от непогоды, то очень скоро скульптуры придут в негодность. Вот как правильно подготовить фигурки к зиме.

В ноябре тщательно очистите фигуры от грязи, пыли и других загрязнений. Используйте мягкую щетку и слабый мыльный раствор для удаления грязи, промойте чистой водой и хорошо просушите.

Блогер-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует дачникам при покупке садовых фигурок сразу же покрывать их лаком — так они будут меньше подвержены воздействию любых осадков. Но если вы не успели сделать это в теплое время года, в преддверии зимы проводить процедуры не надо, так как лак попросту не успеет высохнуть.

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Сейчас же внимательно осмотрите фигуры на наличие трещин или других повреждений. Мелкие трещины можно заделать специальными герметиками для камня или пластика, в зависимости от материала фигуры. Используйте водоотталкивающие средства или специальные покрытия, чтобы защитить фигуры от влаги — это предотвратит проникновение воды вглубь материала, что особенно важно для скульптур из камня или бетона.

Маленькие фигурки переместите в более защищенное место — например, гараж или сарай. С большими все сложнее, но и им можно обеспечить так называемую «сухую» зимовку.

Самый простой способ — соорудить над ними деревянный короб. При этом деревянным может быть только каркас конструкции, а крышу и стены вполне создаст натянутый поверх каркаса какой-либо укрывной материал, отличающийся хорошей морозостойкостью и водонепроницаемостью, — советуют эксперты паблика VK «Ландшафтный дизайн».
Если не защитить садовые фигуры зимой, то весной они потемнеют и покроются трещинамиЕсли не защитить садовые фигуры зимой, то весной они потемнеют и покроются трещинами
Если не защитить садовые фигуры зимой, то весной они потемнеют и покроются трещинами. Фото: Photo by Gelmis Bartulis on Unsplash

Полиэтиленовая пленка для этих целей не подойдет, так как она трескается на морозе и начинает пропускать влагу. Лучше использовать водонепроницаемые материалы — брезент, тент, акриловую ткань и т. д. Как следует закрепите изоляционный материал, чтобы его не сдуло ветром. Также нужно учитывать, что конструкция может просесть и обвалиться под большим слоем снега.

Если укрытие будет слишком плотным и внутри не будет вентиляции, то на скульптуре может образовываться конденсат, который, замерзая, будет разрушать покрытие садовой фигуры. Весной снимать защитную конструкцию нужно, когда на улице установится относительно теплая погода с температурой воздуха выше нуля.

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