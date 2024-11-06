Осенний уход за садовыми фигурами: защитите свои скульптуры от трещин и поломок зимой

Posted 6 ноября, 10:59
Published 6 ноября, 10:59
Modified 6 ноября, 11:01
Updated 6 ноября, 11:01
В ноябре тщательно очистите фигуры от грязи, пыли и других загрязнений. Используйте мягкую щетку и слабый мыльный раствор для удаления грязи, промойте чистой водой и хорошо просушите.
Блогер-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует дачникам при покупке садовых фигурок сразу же покрывать их лаком — так они будут меньше подвержены воздействию любых осадков. Но если вы не успели сделать это в теплое время года, в преддверии зимы проводить процедуры не надо, так как лак попросту не успеет высохнуть.
Сейчас же внимательно осмотрите фигуры на наличие трещин или других повреждений. Мелкие трещины можно заделать специальными герметиками для камня или пластика, в зависимости от материала фигуры. Используйте водоотталкивающие средства или специальные покрытия, чтобы защитить фигуры от влаги — это предотвратит проникновение воды вглубь материала, что особенно важно для скульптур из камня или бетона.
Маленькие фигурки переместите в более защищенное место — например, гараж или сарай. С большими все сложнее, но и им можно обеспечить так называемую «сухую» зимовку.
Самый простой способ — соорудить над ними деревянный короб. При этом деревянным может быть только каркас конструкции, а крышу и стены вполне создаст натянутый поверх каркаса какой-либо укрывной материал, отличающийся хорошей морозостойкостью и водонепроницаемостью, — советуют эксперты паблика VK «Ландшафтный дизайн».
Полиэтиленовая пленка для этих целей не подойдет, так как она трескается на морозе и начинает пропускать влагу. Лучше использовать водонепроницаемые материалы — брезент, тент, акриловую ткань и т. д. Как следует закрепите изоляционный материал, чтобы его не сдуло ветром. Также нужно учитывать, что конструкция может просесть и обвалиться под большим слоем снега.
Если укрытие будет слишком плотным и внутри не будет вентиляции, то на скульптуре может образовываться конденсат, который, замерзая, будет разрушать покрытие садовой фигуры. Весной снимать защитную конструкцию нужно, когда на улице установится относительно теплая погода с температурой воздуха выше нуля.
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