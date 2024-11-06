Осенний уход за садовыми фигурами: защитите свои скульптуры от трещин и поломок зимой

Блогер-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует дачникам при покупке садовых фигурок сразу же покрывать их лаком — так они будут меньше подвержены воздействию любых осадков. Но если вы не успели сделать это в теплое время года, в преддверии зимы проводить процедуры не надо, так как лак попросту не успеет высохнуть.