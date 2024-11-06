tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 11:20

Published 6 ноября, 11:20

Modified 6 ноября, 11:22

Updated 6 ноября, 11:22

Предприниматель в Серове продавал сигареты с нарушениями

Предприниматель в Серове продавал сигареты с нарушениями

6 ноября 2024, 11:20
Фото: 1MI.
Владелец торговой точки в Серове продавал сигареты с нарушениями. Это выяснилось во время проверки.

Так, на продукции отсутствовала маркировка, были нарушены ограничения в торговле табачным товаром, не соблюдались правила представления информации оператору, а также были другие нарушения, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

В связи с этим была арестована продукция на общую стоимость 10 тысяч рублей, которую затем уничтожат. Предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Напомним, в одном из магазинов Нижнего Тагила продавалась водка, на которую не было лицензии. Владельца оштрафовали на 50 тысяч.

В Свердловской области Роспотребнадзор выявил 1244 нарушения санэпид режима
Узнать подробнее
Читайте также:
В магазине «Кедр» в Нижнем Тагиле продавалась водка без лицензииЭкс-сотрудница опеки в Екатеринбурге оштрафована на 200 тысяч за подделку актаВ Серове владельцы незаконного детского лагеря получили штраф
#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Штраф#Серов#Продукция#Предприниматель#Сигареты#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика