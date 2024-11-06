Предприниматель в Серове продавал сигареты с нарушениями

Posted 6 ноября, 11:20
Published 6 ноября, 11:20
Modified 6 ноября, 11:22
Updated 6 ноября, 11:22
Так, на продукции отсутствовала маркировка, были нарушены ограничения в торговле табачным товаром, не соблюдались правила представления информации оператору, а также были другие нарушения, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
В связи с этим была арестована продукция на общую стоимость 10 тысяч рублей, которую затем уничтожат. Предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч рублей.
Напомним, в одном из магазинов Нижнего Тагила продавалась водка, на которую не было лицензии. Владельца оштрафовали на 50 тысяч.