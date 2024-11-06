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Posted 6 ноября, 10:35

Published 6 ноября, 10:35

Modified 6 ноября, 10:37

Updated 6 ноября, 10:37

Пропавшего подростка из Екатеринбурга ищут больше недели

Пропавшего подростка из Екатеринбурга ищут больше недели

6 ноября 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Малый Исток в Екатеринбурге пропал 16-летний подросток. Его разыскивают с 29 октября 2024 года.

В день исчезновения на школьнике была синяя куртка, светлая спортивная обувь, джинсы, бело-серая полосатая рубашка, рассказали в региональном отряде «Прорыв».

Фото: ДПСО «Прорыв»

На щеке слева у мальчика есть две родинки. Глаза и волосы подростка темные. Его ищут поисковики и правоохранители.

Напомним, 19 октября 2024 года в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка. На ней была темная одежда, а с собой у школьницы был рюкзак.

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