Пропавшего подростка из Екатеринбурга ищут больше недели

Posted 6 ноября, 10:35
Published 6 ноября, 10:35
Modified 6 ноября, 10:37
Updated 6 ноября, 10:37
В день исчезновения на школьнике была синяя куртка, светлая спортивная обувь, джинсы, бело-серая полосатая рубашка, рассказали в региональном отряде «Прорыв».
На щеке слева у мальчика есть две родинки. Глаза и волосы подростка темные. Его ищут поисковики и правоохранители.
Напомним, 19 октября 2024 года в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка. На ней была темная одежда, а с собой у школьницы был рюкзак.