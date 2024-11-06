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Posted 6 ноября, 06:08

Published 6 ноября, 06:08

Modified 6 ноября, 06:10

Updated 6 ноября, 06:10

Сероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле 2 ноября

Сероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле 2 ноября

6 ноября 2024, 06:08
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Выбросы
2 ноября в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение содержания в воздухе сероводорода. Об уровне загрязнения в начале ноября отчитались в «Уральском УГМС».

Согласно официальной сводке, в этот день концентрация сероводорода составила 1,1 ПДК. При этом превышения улавливались несколько раз: в период с 16:40 по 18:40 часов и с 23:00 по 23:20 часов.

Замеры были сделаны газоанализаторами стационарного поста УГМС, расположенного на Тагилстрое в районе трамвайного кольца на улице Металлургов, 7а.

Почти неделю октября жители Нижнего Тагила дышали угарным газом и оксидом азота
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Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле вещества-загрязнители были зафиксированы в течение шести дней. Самые «популярные» вещества месяца — оксид азота и оксид углерода, он же — угарный газ. А самый пострадавший от выбросов микрорайон — Красный Камень.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Загрязнение#Выбросы#Екатеринбург#Качество воздуха
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