Сероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле 2 ноября

Posted 6 ноября, 06:08
Published 6 ноября, 06:08
Modified 6 ноября, 06:10
Updated 6 ноября, 06:10
Согласно официальной сводке, в этот день концентрация сероводорода составила 1,1 ПДК. При этом превышения улавливались несколько раз: в период с 16:40 по 18:40 часов и с 23:00 по 23:20 часов.
Замеры были сделаны газоанализаторами стационарного поста УГМС, расположенного на Тагилстрое в районе трамвайного кольца на улице Металлургов, 7а.
Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле вещества-загрязнители были зафиксированы в течение шести дней. Самые «популярные» вещества месяца — оксид азота и оксид углерода, он же — угарный газ. А самый пострадавший от выбросов микрорайон — Красный Камень.