tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 15:27

Published 6 ноября, 15:27

Modified 6 ноября, 15:29

Updated 6 ноября, 15:29

Снег на даче как друг и помощник: где сохранить, а откуда лучше убрать

Снег на даче как друг и помощник: где сохранить, а откуда лучше убрать

6 ноября 2024, 15:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Дом и сад
Снег в саду и на приусадебном участке играет важную роль. Он выполняет целый ряд полезных функций и способен оказывать положительное влияние на растения и землю. Однако в некоторых случаях его лучше убрать.

Как пишет автор telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», агроном Алексей Володихин, снег в саду — это хорошо по нескольким причинам.

Теплоизоляция

Снег служит природной изоляцией для грунта и корневой системы растений. Он удерживает тепло в почве, что помогает растениям пережить морозы.

Хорошо, когда он лежит на земле. Большие сугробы уменьшают глубину промерзания почвы, повышают ее температуру зимой и ускоряют оттаивание весной. Толщина снега в 1 см повышает температуру почвы на 0,4 — 1 градус. Если сугробы в саду высотой 50 см, у земли термометр покажет от -5 до 0 градусов, — отмечает эксперт.

Снегозадержание и влагосбережение

Весной тающий снег обогащает почву влагой, что особенно важно после долгой зимы, когда растения нуждаются в воде для пробуждения. Также он помогает сохранить влагу в земле, предотвращая слишком быстрое высыхание.

Удобрение

Со снегом в почву попадают различные микроэлементы и органические вещества, что способствует улучшению ее плодородия. Также таяние снега способствует разложению органических веществ в грунте, улучшая его структуру и питательную ценность.

Фото: 1MI

Где должно быть много снега

  • Около молодых деревьев и кустарников. Обильное покрытие снегом защитит их корни от замерзания и поможет сохранить влагу.
  • На грядках с многолетними растениями. Снег поможет удерживать влагу и защищать корни от резких перепадов температуры.
  • В местах пересаженных растений. Снег поможет молодым растениям легче перенести зимний период.
У мышей просто сдадут нервы: самый необычный способ выгнать грызунов из подвала
Узнать подробнее

Откуда нужно убирать снег

  • С дорожек и тропинок. Для обеспечения безопасности передвижения по участку снег необходимо регулярно убирать.
  • С крыш теплиц и парников. Избыток снега на крышах может стать причиной повреждения конструкций. К тому же снег препятствует попаданию солнечного света.
  • Возле стволов деревьев. Убирать снег непосредственно от стволов важно, чтобы избежать избыточного давления, которое может затруднить дыхание корневой системы и привести к вымоканию коры.
  • С клумб с весенними луковичными растениями. Излишек снега может привести к затоплению и загниванию луковиц при его таянии.

Ранее эксперты рассказали, как защитить садовые фигуры от холодов и морозов зимой.

Спасите малину от морозов: как правильно подготовить кусты к зиме в ноябре
Узнать подробнее
Читайте также:
Теплица выстоит в самые обильные снегопады зимой: как надежно укрепить конструкциюВиноград зимой не вымерзнет и не сгниет: как обрезать и укрыть лозы осеньюБогатый урожай соберете даже в холода: как самостоятельно оборудовать зимнюю теплицу
#Дарья Бобровицкая#Россия#Безопасность#Снег#Деревья#Дача#Растения#Дом и сад#КЦ#Садоводство#Теплоизоляция#Удобрение#Влагосбережение#Зимний период#Парники#Корни#Луковичные растения#Солнечный свет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика