Снег на даче как друг и помощник: где сохранить, а откуда лучше убрать

Posted 6 ноября, 15:27
Published 6 ноября, 15:27
Modified 6 ноября, 15:29
Updated 6 ноября, 15:29
Как пишет автор telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», агроном Алексей Володихин, снег в саду — это хорошо по нескольким причинам.
Снег служит природной изоляцией для грунта и корневой системы растений. Он удерживает тепло в почве, что помогает растениям пережить морозы.
Хорошо, когда он лежит на земле. Большие сугробы уменьшают глубину промерзания почвы, повышают ее температуру зимой и ускоряют оттаивание весной. Толщина снега в 1 см повышает температуру почвы на 0,4 — 1 градус. Если сугробы в саду высотой 50 см, у земли термометр покажет от -5 до 0 градусов, — отмечает эксперт.
Весной тающий снег обогащает почву влагой, что особенно важно после долгой зимы, когда растения нуждаются в воде для пробуждения. Также он помогает сохранить влагу в земле, предотвращая слишком быстрое высыхание.
Со снегом в почву попадают различные микроэлементы и органические вещества, что способствует улучшению ее плодородия. Также таяние снега способствует разложению органических веществ в грунте, улучшая его структуру и питательную ценность.
Ранее эксперты рассказали, как защитить садовые фигуры от холодов и морозов зимой.