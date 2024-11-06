Снег на даче как друг и помощник: где сохранить, а откуда лучше убрать

Сюжет Дом и сад

Теплоизоляция Снегозадержание и влагосбережение Удобрение Где должно быть много снега Откуда нужно убирать снег

Снег в саду и на приусадебном участке играет важную роль. Он выполняет целый ряд полезных функций и способен оказывать положительное влияние на растения и землю. Однако в некоторых случаях его лучше убрать.