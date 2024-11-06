Спасите малину от морозов: как правильно подготовить кусты к зиме в ноябре

Posted 6 ноября, 10:22
Published 6 ноября, 10:22
Modified 6 ноября, 10:24
Updated 6 ноября, 10:24
После окончания плодоношения необходимо обрезать все старые и больные побеги. Это позволит растению направить питательные вещества на развитие новых ветвей, которые принесут хороший урожай в следующем году.
Молодые побеги прореживаю, оставляя до семи самых сильных на каждом кусте. Это обеспечит хороший урожай и предотвратит загущение. Однолетние побеги нужно укоротить на 15—25 см. Также нужно удалить слабые, поврежденные, больные или растущие внутрь куста побеги, — дает совет эксперт «Т — Ж», садовод со стажем Светлана Хомякова.
Обрезку дачники проводят не только ради урожая, но и ради защиты растения от морозов: если оставить слабые больные побеги, то они могут вымерзнуть и погубить весь куст.
Одной обрезки недостаточно: важно привести кусты в порядок перед наступлением сильных морозов. Что же нужно сделать?
Мульчирование в первые годы жизни растения помогает нарастить ему мощную корневую систему, — утверждают эксперты портала «Ваше хозяйство».
Перед мульчированием можно внести в почву перегной или компост, однако нужно избегать азотных удобрений осенью, чтобы не провоцировать рост новых побегов.
Оставшиеся после обрезки побеги пригните к земле, чтобы снизить риск обледенения и повреждения ветром.
Предварительно понадобится собрать малиновые веточки вместе. После этого их аккуратно, но надежно связывают с помощью веревки или шнурка. Далее побеги понадобится наклонить к земле, в том направлении, которое будет максимально удобным для растения. Очень важно следить за тем, чтобы ветви случайно не сломались и не получили серьезных повреждений, — советуют эксперты-садоводы журнала «В платье».
Закрепить их можно с помощью садовых дуг. Если вы не хотите, чтобы побеги соприкасались с землей, то подложите под них подстилку из сена или обычных досок. В регионах с особо суровыми зимами, где температура опускается ниже 45-50 градусов, кусты можно дополнительно сверху защитить «домиками»: их делают из дерева либо тех же садовых дуг. Опорную конструкцию сверху закрывают агроволокном.
Периодически проверяйте укрытие в течение зимнего периода, особенно после сильных ветров или снегопадов, чтобы убедиться в том, что оно не повредилось.
Эти простые шаги помогут обеспечить безопасность малины в зимний период и подготовить ее к новому сезону плодоношения.
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