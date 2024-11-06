Спасите малину от морозов: как правильно подготовить кусты к зиме в ноябре

Закрепить их можно с помощью садовых дуг. Если вы не хотите, чтобы побеги соприкасались с землей, то подложите под них подстилку из сена или обычных досок. В регионах с особо суровыми зимами, где температура опускается ниже 45-50 градусов, кусты можно дополнительно сверху защитить «домиками»: их делают из дерева либо тех же садовых дуг. Опорную конструкцию сверху закрывают агроволокном.