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Posted 6 ноября, 10:22

Published 6 ноября, 10:22

Modified 6 ноября, 10:24

Updated 6 ноября, 10:24

Правильно готовим кусты малины к зимним холодам

Спасите малину от морозов: как правильно подготовить кусты к зиме в ноябре

6 ноября 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney. Правильно готовим кусты малины к зимним холодам
Сюжет
Дом и сад
Зимой, особенно в регионах с суровым климатом, малина может легко вымерзнуть и погибнуть. Подготовка к холодам помогает защитить корни и почки растения. В ноябре, когда серьезных морозов еще нет, самое время позаботиться о кустах, чтобы будущим летом вновь наслаждаться прекрасным урожаем.

Проведите обрезку кустов

После окончания плодоношения необходимо обрезать все старые и больные побеги. Это позволит растению направить питательные вещества на развитие новых ветвей, которые принесут хороший урожай в следующем году.

  • Обрезка летней малины. Удалите все побеги, которые плодоносили в текущем году, поскольку они больше не дадут ягод. Эти побеги обычно стареют и становятся коричневыми. Подрежьте слабые, поврежденные или больные побеги, чтобы стимулировать здоровый рост новых веток. Оставьте молодые, крепкие побеги, которые вырастут и будут плодоносить в следующем году. Обрежьте их до высоты примерно 1,5-1,7 метра.
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Молодые побеги прореживаю, оставляя до семи самых сильных на каждом кусте. Это обеспечит хороший урожай и предотвратит загущение. Однолетние побеги нужно укоротить на 15—25 см. Также нужно удалить слабые, поврежденные, больные или растущие внутрь куста побеги, — дает совет эксперт «Т — Ж», садовод со стажем Светлана Хомякова.
  • Осенняя малина (ремонтантная) нуждается в обрезке всех побегов до уровня земли, если вы хотите получить один большой урожай к концу лета. Если же вы хотите, чтобы куст плодоносил в течение всего сезона, то фактически обрезать ремонтантную малину нужно так же, как и обычную: отплодоносившие побеги вырезать под корень, а оставшиеся укорачивать на 20-30 сантиметров.

Обрезку дачники проводят не только ради урожая, но и ради защиты растения от морозов: если оставить слабые больные побеги, то они могут вымерзнуть и погубить весь куст.

Осенняя обрезка малины позволяет получить хороший урожай ягод в следующем сезонеОсенняя обрезка малины позволяет получить хороший урожай ягод в следующем сезоне
Осенняя обрезка малины позволяет получить хороший урожай ягод в следующем сезоне. Фото: 1MI

Очистите почву, подкормите малину и мульчируйте приствольные круги

Одной обрезки недостаточно: важно привести кусты в порядок перед наступлением сильных морозов. Что же нужно сделать?

  • Проведите уборку. Выгребите все опавшие листья и другой мусор вокруг кустов, чтобы снизить возможность распространения болезней и вредителей.
  • Прорыхлите почву. Рыхление почвы вокруг кустов улучшает доступ кислорода и влаги к корням. Но действуйте осторожно и не рыхлите слишком глубоко, чтобы не повредить хрупкую корневую систему.
  • Проведите влагозарядный полив и мульчируйте кусты. Полив необходим перед первым заморозком, чтобы предотвратить зимнее обезвоживание растений. Однако если в вашем регионе уже установилась зимняя погода и температура воздуха устойчиво минусовая, то откажитесь от этой процедуры. Мульчируйте почву слоем органического материала (например, сеном, соломой, перегноем) толщиной 5-10 сантиметров — это поможет защитить корни от морозов. Также можно укрыть корни лапником.
Мульчирование в первые годы жизни растения помогает нарастить ему мощную корневую систему, — утверждают эксперты портала «Ваше хозяйство».

Перед мульчированием можно внести в почву перегной или компост, однако нужно избегать азотных удобрений осенью, чтобы не провоцировать рост новых побегов.

Ремонтантная малина способна плодоносить до поздней осениРемонтантная малина способна плодоносить до поздней осени
Ремонтантная малина способна плодоносить до поздней осени. Фото: Photo by Markus Spiske on Unsplash

Укройте малину от мороза и ветров

Оставшиеся после обрезки побеги пригните к земле, чтобы снизить риск обледенения и повреждения ветром.

Предварительно понадобится собрать малиновые веточки вместе. После этого их аккуратно, но надежно связывают с помощью веревки или шнурка. Далее побеги понадобится наклонить к земле, в том направлении, которое будет максимально удобным для растения. Очень важно следить за тем, чтобы ветви случайно не сломались и не получили серьезных повреждений, — советуют эксперты-садоводы журнала «В платье».

Закрепить их можно с помощью садовых дуг. Если вы не хотите, чтобы побеги соприкасались с землей, то подложите под них подстилку из сена или обычных досок. В регионах с особо суровыми зимами, где температура опускается ниже 45-50 градусов, кусты можно дополнительно сверху защитить «домиками»: их делают из дерева либо тех же садовых дуг. Опорную конструкцию сверху закрывают агроволокном.

Периодически проверяйте укрытие в течение зимнего периода, особенно после сильных ветров или снегопадов, чтобы убедиться в том, что оно не повредилось.

Эти простые шаги помогут обеспечить безопасность малины в зимний период и подготовить ее к новому сезону плодоношения.

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