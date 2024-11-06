tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 07:59

Published 6 ноября, 07:59

Modified 6 ноября, 08:07

Updated 6 ноября, 08:07

Средства на строительство ливневой канализации в Черноисточинске не выделены

Средств нет: в Черноисточинске под Тагилом пока не будут строить нежеланную ливневку

6 ноября 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney.

Средства на строительство ливневой канализации в Черноисточинске не выделены

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в ближайшие годы не будет реализован план администрации ГГО по строительству первой очереди ливневой канализации. Ранее сотни местных жителей выразили свое недовольство проектом, считая, что в этом пока нет необходимости.

Администрация ГГО планировала построить в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом первую очередь ливневой канализации в 2025 году. Она должна собирать и очищать поверхностные сточные воды с территории юго-восточной части поселка. Вкупе с канализацией, согласно задумке мэрии ГГО, в поселке должна быть устроена и дамба, ограждающая водохранилище от загрязнения поверхностным стоком.

Жители поселка Черноисточинск подписали коллективное письмо на имя губернатора, попросив прислушаться к своей просьбе и не реализовывать проект. На первый план они выносили его нецелесообразность и непонятный экологический эффект.

Данный проект экономически затратный, экологический эффект от его реализации неоднозначный и вызывает социальное напряжение у жителей поселка Черноисточинск, — говорится в обращении к губернатору.
Обращение жителей поселка ЧерноисточинскОбращение жителей поселка Черноисточинск
Обращение жителей поселка ЧерноисточинскОбращение жителей поселка Черноисточинск
Обращение жителей поселка Черноисточинск. Фото: Рамиль Хакимов онлайн с мобильного устройства

Как стало понятно из письма управляющего Горнозаводским управленческим округом Евгения Каюмова, в мэрии Горноуральского городского округа убеждены, что вопросы возникли именно по строительству дамбы: ее появление могло нарушить прежнюю жизнь тех, кто живет у пруда в Черноисточинске. Дело в том, что многие жители имеют прямой выход к водоему, где за долгие годы расположили причалы.

Ответ по поводу строительства канализации общественникам, запрос на который они направляли в региональный парламент, пришел 5 ноября. В законодательном собрании Свердловской области сообщили, что средства на проект в бюджете вовсе не предусмотрены.

Средства на выполнение в 2025 году работ по строительству ливневой (дождевой) канализации очистных сооружений для организации сбора и очистки поверхностных сточных вод отсутствуют. На плановый период 2026–2027 годов средства областного бюджета на указанные цели не предусмотрены, — сообщил Сергей Никонов, председатель комитета по экологии, природопользованию и охраны окружающей среды ЗакСо.
«За чей счет этот банкет?» В Тагиле начался суд над главой ГГО Дмитрием Летниковым
Узнать подробнее
Ответное письмо от ЗакСобранияОтветное письмо от ЗакСобрания
Ответное письмо от ЗакСобрания. Фото: Рамиль Хакимов

Общественники восприняли это как победу.

Строительства ливневой канализации первой очереди в поселке Черноисточинск по проекту администрации ГГО в 2025-27 годах, на чем настаивало министерство природных ресурсов области и администрация ГГО не будет. Сработал здравый смысл или нет лишних денег в областном бюджете, — написал у себя на стене общественник, Рамиль Хакимов.
Читайте также:
Природоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под ТагиломТам отдыхало начальство НТМК: жители Черноисточинска рассказали о заброшенной базе
#Артем Карнаухов#Общество#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Эксклюзив#Россия#Свердловская область#Письмо#Ливневая канализация#Черноисточинский пруд#Недовольство#Екатеринбург#Заксобрание#ГГО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика