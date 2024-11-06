Средств нет: в Черноисточинске под Тагилом пока не будут строить нежеланную ливневку

Как стало понятно из письма управляющего Горнозаводским управленческим округом Евгения Каюмова, в мэрии Горноуральского городского округа убеждены, что вопросы возникли именно по строительству дамбы: ее появление могло нарушить прежнюю жизнь тех, кто живет у пруда в Черноисточинске. Дело в том, что многие жители имеют прямой выход к водоему, где за долгие годы расположили причалы.