Средств нет: в Черноисточинске под Тагилом пока не будут строить нежеланную ливневку

Posted 6 ноября, 07:59
Published 6 ноября, 07:59
Modified 6 ноября, 08:07
Updated 6 ноября, 08:07
Администрация ГГО планировала построить в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом первую очередь ливневой канализации в 2025 году. Она должна собирать и очищать поверхностные сточные воды с территории юго-восточной части поселка. Вкупе с канализацией, согласно задумке мэрии ГГО, в поселке должна быть устроена и дамба, ограждающая водохранилище от загрязнения поверхностным стоком.
Жители поселка Черноисточинск подписали коллективное письмо на имя губернатора, попросив прислушаться к своей просьбе и не реализовывать проект. На первый план они выносили его нецелесообразность и непонятный экологический эффект.
Данный проект экономически затратный, экологический эффект от его реализации неоднозначный и вызывает социальное напряжение у жителей поселка Черноисточинск, — говорится в обращении к губернатору.
Как стало понятно из письма управляющего Горнозаводским управленческим округом Евгения Каюмова, в мэрии Горноуральского городского округа убеждены, что вопросы возникли именно по строительству дамбы: ее появление могло нарушить прежнюю жизнь тех, кто живет у пруда в Черноисточинске. Дело в том, что многие жители имеют прямой выход к водоему, где за долгие годы расположили причалы.
Ответ по поводу строительства канализации общественникам, запрос на который они направляли в региональный парламент, пришел 5 ноября. В законодательном собрании Свердловской области сообщили, что средства на проект в бюджете вовсе не предусмотрены.
Средства на выполнение в 2025 году работ по строительству ливневой (дождевой) канализации очистных сооружений для организации сбора и очистки поверхностных сточных вод отсутствуют. На плановый период 2026–2027 годов средства областного бюджета на указанные цели не предусмотрены, — сообщил Сергей Никонов, председатель комитета по экологии, природопользованию и охраны окружающей среды ЗакСо.
Общественники восприняли это как победу.
Строительства ливневой канализации первой очереди в поселке Черноисточинск по проекту администрации ГГО в 2025-27 годах, на чем настаивало министерство природных ресурсов области и администрация ГГО не будет. Сработал здравый смысл или нет лишних денег в областном бюджете, — написал у себя на стене общественник, Рамиль Хакимов.