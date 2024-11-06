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Posted 6 ноября, 03:44

Published 6 ноября, 03:44

Modified 6 ноября, 03:46

Updated 6 ноября, 03:46

Стали известны подробности об убитом мужчине в баре в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности об убитом мужчине в баре в Нижнем Тагиле

6 ноября 2024, 03:44
Фото: 1MI.
Стало известно, кого зарезал уголовник в баре «Континент» в Нижнем Тагиле. Погибшему было 45 лет.

По словам младшей сестры убитого мужчины, он был заботливым, отзывчивым и добрым человеком. Также тагильчанин планировал жениться, пишет Е1.

При этом родственница отметила, что последнее время ее общение с братом было редким, так как она проживает в другом городе. Кроме нее у горожанина остались мать и еще один брат. Сообщается, что мужчину похоронили на кладбище в Рогожино.

Напомним, горожанин был убит 9 октября 2024 года. Между ним и злоумышленником произошла ссора, во время которой последний несколько раз ударил его ножом. Сейчас нападавший задержан.

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