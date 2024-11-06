Стали известны подробности об убитом мужчине в баре в Нижнем Тагиле

Posted 6 ноября, 03:44
Published 6 ноября, 03:44
Modified 6 ноября, 03:46
Updated 6 ноября, 03:46
По словам младшей сестры убитого мужчины, он был заботливым, отзывчивым и добрым человеком. Также тагильчанин планировал жениться, пишет Е1.
При этом родственница отметила, что последнее время ее общение с братом было редким, так как она проживает в другом городе. Кроме нее у горожанина остались мать и еще один брат. Сообщается, что мужчину похоронили на кладбище в Рогожино.
Напомним, горожанин был убит 9 октября 2024 года. Между ним и злоумышленником произошла ссора, во время которой последний несколько раз ударил его ножом. Сейчас нападавший задержан.