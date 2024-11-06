Свердловчанин с ВИЧ находится на СВО

Posted 6 ноября, 11:42
Published 6 ноября, 11:42
Modified 6 ноября, 11:44
Updated 6 ноября, 11:44
Мужчину полтора месяца назад признали дезертиром и срочно отправили на СВО, несмотря на то, что в 2022 году его по болезни не мобилизовали.
Максим Иванов, депутат Госдумы от Свердловской области, взялся помочь жителю региона вернуться из зоны боевых действий домой. Был направлен запрос в военную прокуратуру. В результате свердловчанина вновь признали не годным к военной службе и обещали в ближайшее время вернуть домой, сообщил Максим Иванов.
Напомним, бывший глава свердловского МУГИСО был мобилизован незаконно.