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Posted 6 ноября, 11:42

Published 6 ноября, 11:42

Modified 6 ноября, 11:44

Updated 6 ноября, 11:44

Свердловчанин с ВИЧ находится на СВО

Свердловчанин с ВИЧ находится на СВО

6 ноября 2024, 11:42
Фото: 1MI.
Житель Свердловской области с тяжелой формой ВИЧ находится СВО.

Мужчину полтора месяца назад признали дезертиром и срочно отправили на СВО, несмотря на то, что в 2022 году его по болезни не мобилизовали.

Максим Иванов, депутат Госдумы от Свердловской области, взялся помочь жителю региона вернуться из зоны боевых действий домой. Был направлен запрос в военную прокуратуру. В результате свердловчанина вновь признали не годным к военной службе и обещали в ближайшее время вернуть домой, сообщил Максим Иванов.

Напомним, бывший глава свердловского МУГИСО был мобилизован незаконно.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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