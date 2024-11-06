Свердловская область оказалась в рейтинге по развитию креативной экономики

Posted 6 ноября, 05:45
Published 6 ноября, 05:45
Modified 6 ноября, 05:47
Updated 6 ноября, 05:47
Основные креативные сферы деятельности в регионе — это реклама, информационные технологии и архитектура.
Свердловская область оказалась одной из первых, кто принял участие в региональном мониторинге, рассказала руководитель проектов по стратегии и исследованиям Центра развития креативной экономики АСИ Юлия Шульга.
Итоги станут базой для становления творческой региональной экономики на ближайшие шесть лет. Также в регионе создаются проекты в сферах музыки, моды, дизайна и других видах творчества.
Сообщается, что первые места в вышеупомянутом рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.
Напомним, Екатеринбург оказался в топе городов, жители которого нецензурно ругаются больше других регионов.