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Posted 6 ноября, 05:45

Published 6 ноября, 05:45

Modified 6 ноября, 05:47

Updated 6 ноября, 05:47

Свердловская область оказалась в рейтинге по развитию креативной экономики

Свердловская область оказалась в рейтинге по развитию креативной экономики

6 ноября 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловская область вошла в топ-10 регионов по развитию креативной экономики. Уральский регион в настоящее время располагается на 10 месте.

Основные креативные сферы деятельности в регионе — это реклама, информационные технологии и архитектура.

Свердловская область оказалась одной из первых, кто принял участие в региональном мониторинге, рассказала руководитель проектов по стратегии и исследованиям Центра развития креативной экономики АСИ Юлия Шульга.

Итоги станут базой для становления творческой региональной экономики на ближайшие шесть лет. Также в регионе создаются проекты в сферах музыки, моды, дизайна и других видах творчества.

Сообщается, что первые места в вышеупомянутом рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.

Напомним, Екатеринбург оказался в топе городов, жители которого нецензурно ругаются больше других регионов.

Рейтинг районов Нижнего Тагила. Делимся мнением горожан
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