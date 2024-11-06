Светофор на Тагилстрое в Нижнем Тагиле временно не работает

Posted 6 ноября, 04:11
Published 6 ноября, 04:11
Modified 6 ноября, 04:13
Updated 6 ноября, 04:13
Светофор не будет работать на протяжении нескольких часов — с 9:00 до 16:00 из-за отключения электроснабжения, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Автомобилистам порекомендовали быть внимательными и снижать скорость движения около пешеходного перехода.
Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле отключали дорожный объект на перекрестке в районе Тагилстроя. Светофор не работал с утра и почти до вечера.