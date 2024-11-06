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Posted 6 ноября, 04:11

Published 6 ноября, 04:11

Modified 6 ноября, 04:13

Updated 6 ноября, 04:13

Светофор на Тагилстрое в Нижнем Тагиле временно не работает

Светофор на Тагилстрое в Нижнем Тагиле временно не работает

6 ноября 2024, 04:11
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле временно отключен светофор, который расположен на Балакинской улице около остановки «Омон». Городской объект обесточили 5 ноября 2024 года.

Светофор не будет работать на протяжении нескольких часов — с 9:00 до 16:00 из-за отключения электроснабжения, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Автомобилистам порекомендовали быть внимательными и снижать скорость движения около пешеходного перехода.

Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле отключали дорожный объект на перекрестке в районе Тагилстроя. Светофор не работал с утра и почти до вечера.

В Нижнем Тагиле на трех перекрестках не работают светофоры
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