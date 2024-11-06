Тот же «Оливье», но с секретом: готовим знаменитый салат с апельсином

Posted 6 ноября, 13:12
Published 6 ноября, 13:12
Modified 6 ноября, 13:14
Updated 6 ноября, 13:14
Салат «Оливье», вероятно, является одним из самых любимых и популярных блюд на столах в России, особенно в праздничные дни. В состав салата входят доступные и недорогие ингредиенты, такие как картофель, морковь, маринованные огурцы, яйца, зеленый горошек и вареное мясо или колбаса. Они доступны в любое время года, поэтому готовить его можно круглогодично. А еще «Оливье» прост в приготовлении и не требует особых кулинарных навыков — сделать салат может даже ребенок.
Однако многие шеф-повара превратили «Оливье» в настоящий кулинарный шедевр. Эксперт портала «Белновости» Юлия Архипова советует добавлять в салат апельсин для изумительного и утонченного вкуса.
Подготовьте следующие ингредиенты:
Первое отличие этого рецепта от привычного — наличие не только горошка, но и фасоли. Это придаст «Оливье» более насыщенный и приятный вкус. Также в салат добавим апельсины, которые необходимо нарезать кубиками. . Апельсин добавит сладость и цитрусовую нотку, что может сделать салат более интересным. Некоторые также предлагают использовать мандарины или другие цитрусовые, чтобы получить аналогичный эффект. Попробуйте и экспериментируйте, чтобы найти именно тот вкус, который вам понравится!
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