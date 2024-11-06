Тот же «Оливье», но с секретом: готовим знаменитый салат с апельсином

Первое отличие этого рецепта от привычного — наличие не только горошка, но и фасоли. Это придаст «Оливье» более насыщенный и приятный вкус. Также в салат добавим апельсины, которые необходимо нарезать кубиками. . Апельсин добавит сладость и цитрусовую нотку, что может сделать салат более интересным. Некоторые также предлагают использовать мандарины или другие цитрусовые, чтобы получить аналогичный эффект. Попробуйте и экспериментируйте, чтобы найти именно тот вкус, который вам понравится!