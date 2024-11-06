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Posted 6 ноября, 13:12

Published 6 ноября, 13:12

Modified 6 ноября, 13:14

Updated 6 ноября, 13:14

Повар Архипова поделилась необычным рецептом «Оливье» с апельсином

Тот же «Оливье», но с секретом: готовим знаменитый салат с апельсином

6 ноября 2024, 13:12
Фото: 1MI.

Повар Архипова поделилась необычным рецептом «Оливье» с апельсином

Сюжет
Дом и сад
В преддверии Нового года опытные хозяйки задумываются, чем бы вкусненьким порадовать своих близких. Повар Юлия Архипова предлагает вашему вниманию рецепт «Оливье» с секретным ингредиентом — апельсином. Вкус вас порадует и удивит.

Салат «Оливье», вероятно, является одним из самых любимых и популярных блюд на столах в России, особенно в праздничные дни. В состав салата входят доступные и недорогие ингредиенты, такие как картофель, морковь, маринованные огурцы, яйца, зеленый горошек и вареное мясо или колбаса. Они доступны в любое время года, поэтому готовить его можно круглогодично. А еще «Оливье» прост в приготовлении и не требует особых кулинарных навыков — сделать салат может даже ребенок.

Однако многие шеф-повара превратили «Оливье» в настоящий кулинарный шедевр. Эксперт портала «Белновости» Юлия Архипова советует добавлять в салат апельсин для изумительного и утонченного вкуса.

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Подготовьте следующие ингредиенты:

  • 4 картофелины среднего размера;
  • 3 морковки;
  • 4 яйца;
  • 200-300 граммов нарезанного копченого мяса;
  • 3-4 соленых огурца среднего размера;
  • 1 банка (340 г) зеленого горошка;
  • 1 банка консервированной белой или красной фасоли;
  • 2 небольших апельсина;
  • 1 небольшая луковица (по желанию);
  • 200-250 г майонеза;
  • соль и перец по вкусу.
«Оливье» с апельсином выглядит по-настоящему празднично«Оливье» с апельсином выглядит по-настоящему празднично
«Оливье» с апельсином выглядит по-настоящему празднично. Фото: Изображение Midjourney

Первое отличие этого рецепта от привычного — наличие не только горошка, но и фасоли. Это придаст «Оливье» более насыщенный и приятный вкус. Также в салат добавим апельсины, которые необходимо нарезать кубиками. . Апельсин добавит сладость и цитрусовую нотку, что может сделать салат более интересным. Некоторые также предлагают использовать мандарины или другие цитрусовые, чтобы получить аналогичный эффект. Попробуйте и экспериментируйте, чтобы найти именно тот вкус, который вам понравится!

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