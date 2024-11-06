«Ты так в Рублевку напиши»: ветхий дом за 170 млн рублей продается в Екатеринбурге

Posted 6 ноября, 06:35
Published 6 ноября, 06:35
Modified 6 ноября, 06:46
Updated 6 ноября, 06:46
Дом, о котором идет речь, расположен в районе ВИЗ близ Ново-Московского тракта. Продавец уверяет, что это экологически чистая часть города. Как плюс для потенциального покупателя — возможность получить городскую прописку.
Продается уютный дом, пригодный для круглогодичного проживания. Отопление печное, теплые полы, автономная канализация, водоснабжение и скважина 52 метра, вода питьевая, — сообщает продавец.
Ремонт дома 1985 года постройки заявлен как дизайнерский. Количество этажей — два.
На участке высажены плодовые деревья, кустарники — яблоня, слива, смородина, крыжовник, говорится в объявлении. Корреспондент написал продавцу с целью уточнить, действительно ли стоимость указана верно. Последовавший ответ — «Ты в Рублевку позвони так и спроси».
Риелтор Рузалина Шалагинова пояснила редакции TagilCity.ru, почему может быть такое ценообразование. Дело в том, что близлежащий к месту продажи район будет застраиваться элитным ЖК.
Тут [на выделенной красным квадратом области, — прим. ред.] дорого, потому что земля представляет большую ценность. А вот на другом берегу [показано стрелкой, — прим. ред.] дачи — цена полтора миллиона. Данная локация попала под реновацию, там строится ЖК «Зеленый остров». Видимо, собственники надеются, что застройщик выкупит за большие деньги их недвижимость, — пояснил эксперт.
Чуть дешевле — всего на 60 миллионов рублей (110 миллионов рублей) — в Екатеринбурге выставлен на продажу коттедж площадью 500 квадратных метров. Площадь самого участка — 12,9 соток. Покупатель получит в собственность не только «элитный трехэтажный коттедж», но и теплый гараж на два машино-места и еще 4 авто можно расположить под навесом.
На цокольном этаже расположены котельная, сауна, бильярдный и тренажерный залы, а также имеется переход в бассейн и баню. Первый этаж: кухня-гостиная с камином и аквариумом, отдельный выход на участок, санузел и техническая комната.
Второй этаж — две детские просторные комнаты, соединенные друг с другом. В каждой из комнат отлично встает спальная зона, зоны для учебы и для активного отдыха, два санузла, — сообщается в объявлении.
На третьем этаже можно обустроить кабинет, там есть теплая лоджия, а также хозяйская мастер-спальня с гардеробом и ванной комнатой. Единственный собственник, выставивший дом на продажу, уверяет, что при строительстве использовались качественные материалы, на которых не экономили.
Нечто среднее по цене между ветхим домом и коттеджем на 500 квадратов — «дворец» на участке 30 соток. Площадь постройки — 419 квадратных метров. Среди бонусов — возможность добраться до города за 15 минут.
Коттедж выполнен из кирпича и обшит камнем. Внутри три этажа — цокольный и два наземных. Первый этаж создан для просторной кухни-гостиной с камином. Также там обустроена гостевая комната и ванная. Второй этаж: кабинет с выходом на просторную террасу, мастер-спальня, отдельная ванная комната. На цокольном этаже расположились котельная, зал для фитнеса и складские помещения.
Для владельцев авто есть четыре машино-места — два в закрытом гараже и два под навесом. Фишка элитного коттеджа — отдельное здание с 25-метровым бассейном. Также эта постройка оснащена кухонной зоной, зоной отдыха, солярием и баней с купелью.
Весь дом отапливается теплыми полами и радиаторами. Есть и подвал, где располагаются очистители для бассейна, умная система полива участка и хозяйская мастерская. Без долгов и обременений, один собственник, — гласит объявление.
Другой дом с вероятно завышенной ценой продается в Екатеринбурге на Ново-Московском тракте за 400 миллионов рублей. Продавец при этом ограничился одной фотографией фасада здания с забором.
Продается дом с баней. Отличное место расположения, — пишет частное лицо.
Согласно объявлению, площадь дома 2020 года постройки составляет 250 квадратных метров. Он выполнен из газоблоков, внутри — евроремонт. Из плюсов — имеется парковочное место, асфальтированная дорога и достойная инфраструктура.
По мнению риелтора Рузалины Шалагиновой, существует несколько моментов, при которых от покупки дома или участка мечты нужно отказаться.
Не рекомендуется покупка участка с разного рода обременением. В их числе — охранная зона линейных объектов — ЛЭП, магистрального газопровода. Причиной затрат могут быть перепады высот и состав почвы на участке, уровень подпочвенных вод. Может понадобиться дренаж вокруг дома. Также если продавец, прикрывшись утерей или сроком давности, не может предоставить документ на право собственности на конкретный участок. Велика вероятность, что это был самозахват земли. И третья причина отказа от покупки — ошибки и неточности при оформлении документов, — поясняет Рузалина Шалагинова.
Помимо этого, уверяет эксперт, не рекомендуется приобретать участки земли, унаследованные менее шести месяцев назад, поскольку на связь могут выйти новые наследники и оспорить уже совершенную сделку.
Ранее риелтор отметила, что общая тенденция на рынке недвижимости Екатеринбурга — это стабильный рост в цене. По мнению специалиста, это делает недвижимость успешным инструментом для долгосрочных инвестиций.