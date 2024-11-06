«Ты так в Рублевку напиши»: ветхий дом за 170 млн рублей продается в Екатеринбурге

Чуть дешевле — всего на 60 миллионов рублей (110 миллионов рублей) — в Екатеринбурге выставлен на продажу коттедж площадью 500 квадратных метров. Площадь самого участка — 12,9 соток. Покупатель получит в собственность не только «элитный трехэтажный коттедж», но и теплый гараж на два машино-места и еще 4 авто можно расположить под навесом.