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Posted 6 ноября, 12:00

Published 6 ноября, 12:00

Modified 8 ноября, 08:27

Updated 8 ноября, 08:27

Ученые сообщили, что ожирение минимизирует риск инвалидности после инсульта

6 ноября 2024, 12:00
Японские ученые выяснили, как на самом деле вес сказывается на здоровье пациентов, перенесших ишемический инсульт. Оптимальным для минимизации риска ухудшения состояния оказался индекс массы тела превышающий пороговые значения.

Инсульт — внезапное нарушение кровообращения в головном мозге, часто приводящее к инвалидности. Японские ученые из Университета Кобе представили неожиданные данные, которые могут перевернуть наши представления о профилактике тяжелых последствий инсульта. В опубликованном в журнале Topics in Stroke Rehabilitation (TSR) исследовании, охватившем более 522 тысяч пациентов, обнаружена удивительная закономерность: оптимальный индекс массы тела (ИМТ) для минимизации риска инвалидности после инсульта — это не худенькое телосложение, а значение, находящееся на верхней границе нормы.

Исследование проводилось с использованием модифицированной шкалы Рэнкина (mRS), которая оценивает степень инвалидности пациентов. Ученые анализировали состояние пациентов как при поступлении в больницу, так и при выписке, выясняли динамику изменений и их связь с ИМТ. Результаты оказались поразительными: ИМТ в 24,7 кг/м² показал себя наиболее благоприятным для восстановления после инсульта. Этот показатель находится на грани верхней границы нормы (18,5-25 кг/м²), что указывает на некоторую «защитную» роль умеренного избытка веса.

Более того, исследование выявило тревожную статистику: у 60,1% пациентов наблюдалось ухудшение состояния в период госпитализации, а 45,7% были выписаны с высоким баллом по шкале mRS, что свидетельствует о значительной инвалидности. Именно лица с ИМТ около 24,7 кг/м², находящиеся, можно сказать, «на грани» избыточного веса, демонстрировали наиболее эффективное восстановление, пишет ИА RuNews24.ru.

Ученые подчеркивают U-образную зависимость между ИМТ и последствиями инсульта. Это означает, что как недостаточный вес (дефицит массы тела), так и значительный избыточный вес (ожирение) увеличивают риск тяжелой инвалидности после инсульта. Получается, что крайности вредны, а золотая середина, представленная ИМТ около 24,7 кг/м², может существенно снизить вероятность тяжелых последствий.

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