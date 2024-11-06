Ученые сообщили, что ожирение минимизирует риск инвалидности после инсульта

Исследование проводилось с использованием модифицированной шкалы Рэнкина (mRS), которая оценивает степень инвалидности пациентов. Ученые анализировали состояние пациентов как при поступлении в больницу, так и при выписке, выясняли динамику изменений и их связь с ИМТ. Результаты оказались поразительными: ИМТ в 24,7 кг/м² показал себя наиболее благоприятным для восстановления после инсульта. Этот показатель находится на грани верхней границы нормы (18,5-25 кг/м²), что указывает на некоторую «защитную» роль умеренного избытка веса.