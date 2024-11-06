В Челябинской области коровы слизали соль с трассы М-5

Posted 6 ноября, 12:01
Published 6 ноября, 12:01
Modified 6 ноября, 12:03
Updated 6 ноября, 12:03
Стадо буренок вышло на автодорогу полакомиться после того, как смесью соли и песка обработали автомагистраль для устранения гололеда во время снегопадов.
Тот факт, что животным пришлась по вкусу соль это хорошо, однако их нахождение на трассе представляет опасность и для коров, и для водителей, рассказали в управлении дорог «Южного Урала».
Напомним, в Свердловской области ввели штрафы за выпас коров и лошадей в неположенных местах.