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Posted 6 ноября, 12:01

Published 6 ноября, 12:01

Modified 6 ноября, 12:03

Updated 6 ноября, 12:03

В Челябинской области коровы слизали соль с трассы М-5

В Челябинской области коровы слизали соль с трассы М-5

6 ноября 2024, 12:01
Фото: 1MI.
В Челябинской области на трассе М-5 были замечены коровы, слизывающие соль с дороги.

Стадо буренок вышло на автодорогу полакомиться после того, как смесью соли и песка обработали автомагистраль для устранения гололеда во время снегопадов.

Тот факт, что животным пришлась по вкусу соль это хорошо, однако их нахождение на трассе представляет опасность и для коров, и для водителей, рассказали в управлении дорог «Южного Урала».

Напомним, в Свердловской области ввели штрафы за выпас коров и лошадей в неположенных местах.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Челябинская область#Трасса#Коровы#Екатеринбург#Инцидент
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