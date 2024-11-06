В Екатеринбурге образовались большие пробки из-за снегопада

Posted 6 ноября, 07:04
Published 6 ноября, 07:04
Modified 6 ноября, 07:06
Updated 6 ноября, 07:06
Одна из горожанок рассказала, что ей пришлось ждать автобус на конечной остановке 15 минут. Пробки также возникли на Старом Сибирском тракте и по дороге из Академического района, пишет Ура.ру.
Также затор наблюдается на улицах Белинского, Малышева, Бебеля и других. Сообщается, что снегопад в городе будет продолжаться в течение всего дня.
Напомним, пробки на дорогах Екатеринбурга также возникали 10 октября, когда выпал первый снег.