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Posted 6 ноября, 07:04

Published 6 ноября, 07:04

Modified 6 ноября, 07:06

Updated 6 ноября, 07:06

В Екатеринбурге образовались большие пробки из-за снегопада

В Екатеринбурге образовались большие пробки из-за снегопада

6 ноября 2024, 07:04
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге возникли большие пробки на дорогах из-за выпавшего снега. Коллапс возник 6 ноября 2024 года.

Одна из горожанок рассказала, что ей пришлось ждать автобус на конечной остановке 15 минут. Пробки также возникли на Старом Сибирском тракте и по дороге из Академического района, пишет Ура.ру.

Также затор наблюдается на улицах Белинского, Малышева, Бебеля и других. Сообщается, что снегопад в городе будет продолжаться в течение всего дня.

Напомним, пробки на дорогах Екатеринбурга также возникали 10 октября, когда выпал первый снег.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Транспорт#Город#Снег#Снегопад#Остановка#Дороги#Улицы#Екатеринбург#Горожане#Пробки#Коллапс
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