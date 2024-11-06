В Екатеринбурге пенсионер скончался за рулем автомобиля

Posted 6 ноября, 07:42
Published 6 ноября, 07:42
Modified 6 ноября, 07:43
Updated 6 ноября, 07:43
Из-за этого автомобиль съехал с дороги и влетел в дерево. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя. Они отметили, что наступила она еще во время движения из-за плохого самочувствия, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
ГАИ проводит расследование. Точная причина кончины мужчины будет установлена экспертизой. В ведомстве также напомнили, что не стоит садить за руль при плохом самочувствии. А если недомогание застало в дороге, то нужно сразу остановиться и попросить помощи.
Напомним, утром 5 ноября в Каменске-Уральском случилось еще одно ДТП. Там водитель сбила девушку.