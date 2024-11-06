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Posted 6 ноября, 07:42

Published 6 ноября, 07:42

Modified 6 ноября, 07:43

Updated 6 ноября, 07:43

В Екатеринбурге пенсионер скончался за рулем автомобиля

В Екатеринбурге пенсионер скончался за рулем автомобиля

6 ноября 2024, 07:42
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Екатеринбурге 73-летний пенсионер скончался за рулем во время движения автомобиля. Инцидент случился 5 ноября в СНТ «Поле чудес» в Чкаловском районе.

Из-за этого автомобиль съехал с дороги и влетел в дерево. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя. Они отметили, что наступила она еще во время движения из-за плохого самочувствия, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

ГАИ проводит расследование. Точная причина кончины мужчины будет установлена экспертизой. В ведомстве также напомнили, что не стоит садить за руль при плохом самочувствии. А если недомогание застало в дороге, то нужно сразу остановиться и попросить помощи.

Напомним, утром 5 ноября в Каменске-Уральском случилось еще одно ДТП. Там водитель сбила девушку.

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