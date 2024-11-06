В Екатеринбурге вынесен приговор насильнику своей маленькой дочери

Несмотря на то, что подсудимый вину не признал, собранные доказательства позволили вынести приговор. Мужчину приговорили к 15-ти годам тюремного заключения. После освобождения он еще 7 лет не сможет работать с детьми, сообщает пресс-служба облсуда.