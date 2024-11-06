В Екатеринбурге вынесен приговор насильнику своей маленькой дочери

Posted 6 ноября, 07:24
Published 6 ноября, 07:24
Modified 6 ноября, 07:26
Updated 6 ноября, 07:26
Екатеринбуржец признан виновным в насилии над собственной маленькой дочерью и ее подружкой.
Установлено, что весной прошлого года мужчина совершил сексуальные действия у себя дома над дочкой и ее подругой.
Родители второй девочки заметили ее странное поведение. Она рассказала, что играет во «взрослые игры» с папой ее подружки.
Несмотря на то, что подсудимый вину не признал, собранные доказательства позволили вынести приговор. Мужчину приговорили к 15-ти годам тюремного заключения. После освобождения он еще 7 лет не сможет работать с детьми, сообщает пресс-служба облсуда.
Ранее обвиняемым в насилии над школьниками в Екатеринбурге запросили 10 лет.