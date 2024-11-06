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Posted 6 ноября, 07:24

Published 6 ноября, 07:24

Modified 6 ноября, 07:26

Updated 6 ноября, 07:26

В Екатеринбурге вынесен приговор насильнику своей маленькой дочери

В Екатеринбурге вынесен приговор насильнику своей маленькой дочери

6 ноября 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, совершившему насилие над своей маленькой дочерью и ее подругой.

Екатеринбуржец признан виновным в насилии над собственной маленькой дочерью и ее подружкой.

Установлено, что весной прошлого года мужчина совершил сексуальные действия у себя дома над дочкой и ее подругой.

Родители второй девочки заметили ее странное поведение. Она рассказала, что играет во «взрослые игры» с папой ее подружки.

Несмотря на то, что подсудимый вину не признал, собранные доказательства позволили вынести приговор. Мужчину приговорили к 15-ти годам тюремного заключения. После освобождения он еще 7 лет не сможет работать с детьми, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее обвиняемым в насилии над школьниками в Екатеринбурге запросили 10 лет.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие
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