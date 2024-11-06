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Posted 6 ноября, 15:57

Published 6 ноября, 15:57

Modified 6 ноября, 15:59

Updated 6 ноября, 15:59

Тагильские дорожники ответят за лобовое столкновение двух автомобилей

В лобовом столкновении машин на Исинском тракте обвинили тагильских дорожников

6 ноября 2024, 15:57
Фото: 1MI.

Тагильские дорожники ответят за лобовое столкновение двух автомобилей

Нечищенная дорога стала причиной столкновения двух авто на Исинском тракте под Нижним Тагилом. Автоинспекторы составили на местных дорожников административный протокол.

ДТП, в результате которого две машины столкнулись лоб в лоб, произошло утром в понедельник, 4 ноября, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на ГАИ.

Renault Duster врезался в Lada Largus на заснеженной дороге. Кроссовер в результате происшествия съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы получили четыре человека. Осмотрев место происшествия, автоинспекторы нашли следы снега на трассе и пришли к выводу, что дорога была плохо почищена.

На дорожную службу, которая отвечает за состояние данного участка трассы, составлен административный протокол. За нарушение требований по содержанию дорог юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Утром 5 ноября две иномарки столкнулись в Верхней Пышме.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Административная ответственность#ГАИ#Дороги#Уборка дорог#Пострадавшие#Дорожники#Екатеринбург
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