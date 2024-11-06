В лобовом столкновении машин на Исинском тракте обвинили тагильских дорожников

Renault Duster врезался в Lada Largus на заснеженной дороге. Кроссовер в результате происшествия съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы получили четыре человека. Осмотрев место происшествия, автоинспекторы нашли следы снега на трассе и пришли к выводу, что дорога была плохо почищена.