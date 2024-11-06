В лобовом столкновении машин на Исинском тракте обвинили тагильских дорожников

Posted 6 ноября, 15:57
Published 6 ноября, 15:57
Modified 6 ноября, 15:59
Updated 6 ноября, 15:59
ДТП, в результате которого две машины столкнулись лоб в лоб, произошло утром в понедельник, 4 ноября, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на ГАИ.
Renault Duster врезался в Lada Largus на заснеженной дороге. Кроссовер в результате происшествия съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы получили четыре человека. Осмотрев место происшествия, автоинспекторы нашли следы снега на трассе и пришли к выводу, что дорога была плохо почищена.
На дорожную службу, которая отвечает за состояние данного участка трассы, составлен административный протокол. За нарушение требований по содержанию дорог юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Утром 5 ноября две иномарки столкнулись в Верхней Пышме.