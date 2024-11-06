tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 06:56

Published 6 ноября, 06:56

Modified 6 ноября, 06:58

Updated 6 ноября, 06:58

В Невьянске простятся с ветераном педагогического труда

В Невьянске простятся с ветераном педагогического труда

6 ноября 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney.
В Невьянске простятся с ветераном педагогического труда Смолиной Анной Николаевной.

Анна Николаевна более 37 лет проработала в детском саду воспитателем. За это время она была неоднократно удостоена грамот за внесенный вклад.

Первым местом работы Смолиной стал детский сад №7 Невьянского механического завода. После его закрытия Анна Николаевна с 1997 года трудилась в детском саду №36.

С 2011 года воспитатель работала в детском саду №12 «Белочка».

Анна Николаевна была профессионалом своего дела. Она обучила и выпустила не одно поколение дошкольников.

Прощание с Анной Николаевной состоится в похоронном доме «Память» 7 ноября в 10 часов утра.

В Серове простятся с 37-летним хоккеистом
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Прощание#Екатеринбург#Умерла
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика