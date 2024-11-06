В Невьянске простятся с ветераном педагогического труда

Posted 6 ноября, 06:56
Published 6 ноября, 06:56
Modified 6 ноября, 06:58
Updated 6 ноября, 06:58
Анна Николаевна более 37 лет проработала в детском саду воспитателем. За это время она была неоднократно удостоена грамот за внесенный вклад.
Первым местом работы Смолиной стал детский сад №7 Невьянского механического завода. После его закрытия Анна Николаевна с 1997 года трудилась в детском саду №36.
С 2011 года воспитатель работала в детском саду №12 «Белочка».
Анна Николаевна была профессионалом своего дела. Она обучила и выпустила не одно поколение дошкольников.
Прощание с Анной Николаевной состоится в похоронном доме «Память» 7 ноября в 10 часов утра.
Ранее в Нижнем Тагиле простились с заслуженным работником завода ЖБИ.