В Нижнем Тагиле отключат тепло и воду на нескольких улицах

Отключение коснется следующих адресов. На Вагоностроителей, 12 без воды и тепла останутся травмпункт и МЦ «Элинта», а также ГСК. Под отключение попадают также дома 12А и 12Б по этой же улице и ч/с Окунева, 4,6,8,10, Коминтерна, 27 домов -5ч/с, а СЗО нет, сообщает НТ МУП «Горэнерго-НТ».