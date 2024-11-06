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Posted 6 ноября, 06:25

Published 6 ноября, 06:25

Modified 6 ноября, 06:27

Updated 6 ноября, 06:27

В Нижнем Тагиле отключат тепло и воду на нескольких улицах

В Нижнем Тагиле отключат тепло и воду на нескольких улицах

6 ноября 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле отключат тепло и воду по ряду адресов из-за аварийных работ.

Из-за аварии на теплотрассе 6 ноября до 15 часов будет отсутствовать тепло и вода в домах некоторых тагильчан.

Отключение коснется следующих адресов. На Вагоностроителей, 12 без воды и тепла останутся травмпункт и МЦ «Элинта», а также ГСК. Под отключение попадают также дома 12А и 12Б по этой же улице и ч/с Окунева, 4,6,8,10, Коминтерна, 27 домов -5ч/с, а СЗО нет, сообщает НТ МУП «Горэнерго-НТ».

Напомним, светофор был отключен на ГГМ в Нижнем Тагиле из-за отключения электричества.

В Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электроэнергии не работает 2 светофора
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Коммунальщики#Тепло#Екатеринбург#Аварийные работы
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