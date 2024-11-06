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Posted 6 ноября, 09:59

Published 6 ноября, 09:59

Modified 7 ноября, 10:03

Updated 7 ноября, 10:03

В России хотят вернуться к установке стальных дверей в подъездах

6 ноября 2024, 09:59
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что России следовало бы вернуться к опыту установки стальных дверей в подъездах, так как они надежны, практичны и просты в обслуживании.

2015 года для отделки входных дверей в Москве нужно применять так называемые светопрозрачные конструкции. Считается, что это безопаснее стальных дверей. Этот опыт распространился и на остальные регионы. По словам Колунова, такие двери не отличаются практичностью и долговечностью. Он отметил, что они плохо себя зарекомендовали, пишет sibdepo.ru.

«Стекла часто разбиваются, если мы не говорим о бронестеклах, которые очень недешевые, часто пачкаются и так далее», — подчеркнул он.

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