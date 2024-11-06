В России хотят вернуться к установке стальных дверей в подъездах

2015 года для отделки входных дверей в Москве нужно применять так называемые светопрозрачные конструкции. Считается, что это безопаснее стальных дверей. Этот опыт распространился и на остальные регионы. По словам Колунова, такие двери не отличаются практичностью и долговечностью. Он отметил, что они плохо себя зарекомендовали, пишет sibdepo.ru.