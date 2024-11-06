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Posted 6 ноября, 10:14

Published 6 ноября, 10:14

Modified 6 ноября, 10:14

Updated 6 ноября, 10:14

В Свердловской области двое взрослых и ребенок погибли от укуса клеща

В Свердловской области двое взрослых и ребенок погибли от укуса клеща

6 ноября 2024, 10:14
Фото: 1MI.
В Свердловской области три человека скончались от укусов клещей. У них отсутствовали прививки от клещевого энцефалита.

Об этом рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева на конференции в пресс-центре ТАСС-Урал 6 ноября.

Она отметила, что сезон клещевых инфекций в регионе стартовал в конце марта и завершился только в начале ноября. В общей сложности за это время зафиксированы 27,9 тысячи обращений. Примерно каждый пятый случай приходится на детей. Также отмечается, что возросла заболеваемость клещевым энцефалитом.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали города, в которых больше всего жителей поставили прививки от гриппа.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Смерть#Здоровье#Клещ#Екатеринбург
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