В Свердловской области двое взрослых и ребенок погибли от укуса клеща

Она отметила, что сезон клещевых инфекций в регионе стартовал в конце марта и завершился только в начале ноября. В общей сложности за это время зафиксированы 27,9 тысячи обращений. Примерно каждый пятый случай приходится на детей. Также отмечается, что возросла заболеваемость клещевым энцефалитом.