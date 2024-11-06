В Свердловской области двое взрослых и ребенок погибли от укуса клеща

Posted 6 ноября, 10:14
Published 6 ноября, 10:14
Modified 6 ноября, 10:14
Updated 6 ноября, 10:14
Об этом рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева на конференции в пресс-центре ТАСС-Урал 6 ноября.
Она отметила, что сезон клещевых инфекций в регионе стартовал в конце марта и завершился только в начале ноября. В общей сложности за это время зафиксированы 27,9 тысячи обращений. Примерно каждый пятый случай приходится на детей. Также отмечается, что возросла заболеваемость клещевым энцефалитом.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали города, в которых больше всего жителей поставили прививки от гриппа.