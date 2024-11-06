В Свердловской области предлагают ввести штрафы за организацию нелегальных свалок

Posted 6 ноября, 07:37
Published 6 ноября, 07:37
Modified 6 ноября, 07:39
Updated 6 ноября, 07:39
По словам представителя администрации Волчанска, благодаря региональному закону об административных правонарушениях стало возможным привлекать к ответственности виновных за организацию несанкционированных свалок.
Опыт Волчанска показывает, как городская администрация, опираясь на существующее законодательство, успешно занимается профилактикой нарушений в сфере обращения с отходами. Полагаем, что органам местного самоуправления стоит использовать практику соседей для решения вопроса нелегальных свалок на своих территориях, — сообщили в пресс-службе ООО Компания «РИФЕЙ».
Напомним, размер штрафов для физических лиц варьируется от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.