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Posted 6 ноября, 07:37

Published 6 ноября, 07:37

Modified 6 ноября, 07:39

Updated 6 ноября, 07:39

В Свердловской области предлагают ввести штрафы за организацию нелегальных свалок

В Свердловской области предлагают ввести штрафы за организацию нелегальных свалок

6 ноября 2024, 07:37
Фото: «Рифей».
С нарушителями правил сбора растительных отходов в Свердловской области предлагают бороться введением штрафов. Такая практика уже используется в Волчанском городском округе.

По словам представителя администрации Волчанска, благодаря региональному закону об административных правонарушениях стало возможным привлекать к ответственности виновных за организацию несанкционированных свалок.

Опыт Волчанска показывает, как городская администрация, опираясь на существующее законодательство, успешно занимается профилактикой нарушений в сфере обращения с отходами. Полагаем, что органам местного самоуправления стоит использовать практику соседей для решения вопроса нелегальных свалок на своих территориях, — сообщили в пресс-службе ООО Компания «РИФЕЙ».

Напомним, размер штрафов для физических лиц варьируется от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Отходы#Вывоз мусора#Штрафы#Законодательство#Волчанск#Екатеринбург#Рифей
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