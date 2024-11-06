В трамваях и автобусах Екатеринбурга снова не работает оплата по QR-кодам

Posted 6 ноября, 06:32
Published 6 ноября, 06:32
Modified 6 ноября, 06:34
Updated 6 ноября, 06:34
Так, по словам пассажирки трамвая №15, она хотела оплатить поездку новым способом, однако кондуктор ей сообщила, что данный вид оплаты не работает из-за неполадок. Некоторые горожане, ехавшие в транспорте, устроили скандал, пишет Ура.ру.
Аналогичный инцидент был в трамваях №18, 19 и 23, а также в автобусе №24.
Напомним, оплату проезда по QR-кодам в трамваях и автобусах ввели в Екатеринбурге в октябре 2024 года. Однако пассажиры часто не могли воспользоваться этим способом, так как в системе неоднократно происходил сбой.