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Posted 6 ноября, 06:32

Published 6 ноября, 06:32

Modified 6 ноября, 06:34

Updated 6 ноября, 06:34

В трамваях и автобусах Екатеринбурга снова не работает оплата по QR-кодам

В трамваях и автобусах Екатеринбурга снова не работает оплата по QR-кодам

6 ноября 2024, 06:32
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге произошел очередной сбой при оплате проезда в автобусах и трамваях. Горожане пожаловались на проблему утром 6 ноября 2024 года.

Так, по словам пассажирки трамвая №15, она хотела оплатить поездку новым способом, однако кондуктор ей сообщила, что данный вид оплаты не работает из-за неполадок. Некоторые горожане, ехавшие в транспорте, устроили скандал, пишет Ура.ру.

Аналогичный инцидент был в трамваях №18, 19 и 23, а также в автобусе №24.

Напомним, оплату проезда по QR-кодам в трамваях и автобусах ввели в Екатеринбурге в октябре 2024 года. Однако пассажиры часто не могли воспользоваться этим способом, так как в системе неоднократно происходил сбой.

#Елизавета Зиборова#Транспорт#Общественный транспорт#Екатеринбург#QR-код#Оплата проезда
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