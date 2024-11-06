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Posted 6 ноября, 12:45

Published 6 ноября, 12:45

Modified 6 ноября, 13:16

Updated 6 ноября, 13:16

Валерий Фадеев: «В России нет традиции закутывать женщин в темные ткани»

Валерий Фадеев: «В России нет традиции закутывать женщин в темные ткани»

6 ноября 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney.
Глава Совфеда выступил на этнографической выставке костюмов народов России.

Фадеев отметил, что на выставке не было представительниц прекрасной половины человечества в закрытой одежде. По его мнению, это выбор больше культурный, нравственный или политический, сообщает Inkazan.

Он выразил мнение, что идея «закутывания» женщин — больше привнесенный в Россию принцип. Однако россиянам нужна своя традиция.

Фадеев также добавил, что исторически женщины всех народов нашей большой страны не закрывали лица. Он объяснил, что это легко подтвердить фотоснимками участниц 1-го всероссийского съезда мусульманок 1917 года.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Одежда#Мусульмане#Женская одежда#Екатеринбург
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