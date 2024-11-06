Валерий Фадеев: «В России нет традиции закутывать женщин в темные ткани»

Posted 6 ноября, 12:45
Published 6 ноября, 12:45
Modified 6 ноября, 13:16
Updated 6 ноября, 13:16
Фадеев отметил, что на выставке не было представительниц прекрасной половины человечества в закрытой одежде. По его мнению, это выбор больше культурный, нравственный или политический, сообщает Inkazan.
Он выразил мнение, что идея «закутывания» женщин — больше привнесенный в Россию принцип. Однако россиянам нужна своя традиция.
Фадеев также добавил, что исторически женщины всех народов нашей большой страны не закрывали лица. Он объяснил, что это легко подтвердить фотоснимками участниц 1-го всероссийского съезда мусульманок 1917 года.
Ранее Сенат Франции одобрил запрет на ношение паранджи.