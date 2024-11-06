Ветхий дом за 170 млн, нерадивые дорожники, ремонты дорог в Тагиле и смерть от клещей

Posted 6 ноября, 17:32
Published 6 ноября, 17:32
Modified 6 ноября, 17:34
Updated 6 ноября, 17:34
В Екатеринбурге продают запредельно дорогую недвижимость: коттедж стоимостью 400 млн рублей и ветхий дом за 170 млн. TagilCity.ru рассказывает, как обстоят дела на рынке недвижимости в уральской столице, и приводит мнения экспертов.
В столкновении двух автомобилей, в результате которого травмировались четыре человека, обвинили тагильских дорожников. В ГАИ считают, что водитель иномарки, спровоцировавший аварию, мог не справиться с управлением из-за заснеженной дороги.
Тагилстроевский районный суд поддержал ходатайство адвоката экс-замминистра МЧС России Андрея Гуровича о его условно-досрочном освобождении. Чиновник получил пять лет за превышение должностных полномочий при строительстве госпиталя в Мурманске. Теперь он может выйти на свободу, отсидев менее года от этого срока.
Дорожные рабочие в Нижнем Тагиле завершили ремонты на ГГМ, Вагонке и в центре города. Капитально обновлен ряд ключевых участков: на дорогах появился не только новый асфальт, но и тротуары, газоны и другая инфраструктура. Работы продолжатся в 2025 году.
В 2024 году три жителя Свердловской области, в том числе ребенок, скончались от клещевого энцефалита. У всех троих не были сделаны прививки от этой опасной инфекции. Всего за сезон активности клещей, который длится с марта по ноябрь, к медикам по поводу укусов обратились почти 28 тысяч человек.