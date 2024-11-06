Ветхий дом за 170 млн, нерадивые дорожники, ремонты дорог в Тагиле и смерть от клещей

В 2024 году три жителя Свердловской области, в том числе ребенок, скончались от клещевого энцефалита. У всех троих не были сделаны прививки от этой опасной инфекции. Всего за сезон активности клещей, который длится с марта по ноябрь, к медикам по поводу укусов обратились почти 28 тысяч человек.