Водитель автомобиля сбил пенсионерку в Каменске-Уральском

Posted 6 ноября, 03:21
Published 6 ноября, 03:21
Modified 6 ноября, 03:23
Updated 6 ноября, 03:23
Автомобилист сбил пешехода, когда совершал поворот налево. У пострадавшей горожанки оказались сломаны ребра, травмирована голова, а также она получила ушибы. Ее отвезли в медучреждение, рассказали в Telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский».
Сообщается, что у молодого человека стаж вождения — около двух лет. По его словам, он не увидел женщину из-за того, что его ослепило солнце.
Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге женщина, сидевшая за рулем автомобиля, сбила двух пешеходов на перекрестке.