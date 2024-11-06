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Posted 6 ноября, 03:21

Published 6 ноября, 03:21

Modified 6 ноября, 03:23

Updated 6 ноября, 03:23

Водитель автомобиля сбил пенсионерку в Каменске-Уральском

Водитель автомобиля сбил пенсионерку в Каменске-Уральском

6 ноября 2024, 03:21
Фото: 1MI.
21-летний водитель автомобиля Lada Priora в Каменске-Уральском сбил 65-летнюю женщину на проспекте Победы. Авария произошла 5 ноября 2024 года.

Автомобилист сбил пешехода, когда совершал поворот налево. У пострадавшей горожанки оказались сломаны ребра, травмирована голова, а также она получила ушибы. Ее отвезли в медучреждение, рассказали в Telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский».

Сообщается, что у молодого человека стаж вождения — около двух лет. По его словам, он не увидел женщину из-за того, что его ослепило солнце.

Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге женщина, сидевшая за рулем автомобиля, сбила двух пешеходов на перекрестке.

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