Завершены ремонты дорог в Нижнем Тагиле

Posted 6 ноября, 05:44
Published 6 ноября, 05:44
Modified 6 ноября, 05:46
Updated 6 ноября, 05:46
Так, в центре города обновлена дорога на улице Пархоменко от Горошникова до Жуковского, рассказали в Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.
На Гальянке закончился капитальный ремонт на Черноисточинском шоссе, который длился на протяжении двух лет. На улицах Красноармейской и Зари были реконструированы самые поврежденные дорожные участки. В 2025 году работы продолжатся.
Мы не просто меняем дорожное полотно, обновляем всю инфраструктуру, включая инженерные сети, тротуары и газоны, остановочные комплексы, — отметил мэр города Владислав Пинаев.
Напомним, в Нижнем Тагиле был сделан дорожный ремонт на Пожарной улице, которая находится на Тагилстрое.