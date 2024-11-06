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Posted 6 ноября, 05:44

Published 6 ноября, 05:44

Modified 6 ноября, 05:46

Updated 6 ноября, 05:46

Завершены ремонты дорог в Нижнем Тагиле

Завершены ремонты дорог в Нижнем Тагиле

6 ноября 2024, 05:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле закончены ремонтные работы, которые проходили в 2024 году на дорогах в центре города, на ГГМ и Вагонке.

Так, в центре города обновлена дорога на улице Пархоменко от Горошникова до Жуковского, рассказали в Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.

На Гальянке закончился капитальный ремонт на Черноисточинском шоссе, который длился на протяжении двух лет. На улицах Красноармейской и Зари были реконструированы самые поврежденные дорожные участки. В 2025 году работы продолжатся.

Мы не просто меняем дорожное полотно, обновляем всю инфраструктуру, включая инженерные сети, тротуары и газоны, остановочные комплексы, — отметил мэр города Владислав Пинаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле был сделан дорожный ремонт на Пожарной улице, которая находится на Тагилстрое.

В Нижнем Тагиле идет ремонт внутриквартального проезда на проспекте Ленина
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